Элины СВИТОЛИНА: «Мое сердце обливается кровью»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина отреагировала на широкомасштабное вторжение войск России на территорию Украины.
«Мое сердце обливается кровью… Мы, украинцы, просим о поддержке и полномасштабной помощи всего цивилизованного мира.
Искренне благодарю наших ребят, которые защищают нашу Родину», – написала Свитолина в твиттере.
Источник — Twitter
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