Польша, Швеция и Чехии требуют от УЕФА ввести санкции против России

Футбольные федерации этих стран не собираются лететь в страну-агрессор для проведения матчей

  • 24.02.2022 17:57
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Польша, Швеция и Чехии требуют от УЕФА ввести санкции против России
© PZPN

Футбольные федерации Польши, Швеции и Чехии осудили военную агрессию России в отношении Украины.
 
Федерациями этих стран было подписано совместное письмо в адрес УЕФА, в котором требуется запретить проведение стыковых матчей ЧМ-2022 в России.
 
Также сообщается, что футбольные федерации Польши, Швеции и Чехии ожидают немедленной реакции ФИФА и УЕФА и представления альтернативных решений для предстоящих матчей.
 
Отметим, что все эти команды идут по пути B. Полуфиналы запланированы на 24 марта, финалы – на 29 марта.
 
Путь B
 
Россия – Польша
Швеция – Чехия

Источник — Польский футбольный союз

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