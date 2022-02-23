23 февраля в 22:00 проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами «Бенфика» и «Аякс».
Поединок можно посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
Бенфика – Аякс. Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Тадич, 18 мин.
ГОЛ! 1:1. Алле (автогол), 26 мин.
ГОЛ! 1:2. Алле, 29 мин.
ГОЛ! 2:2. Яремчук, 72 мин.
Источник — Sport.ua
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