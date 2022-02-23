Антонио КОНТЕ: «Тоттенхэм подписал Кулушевски назло мне»

Наставник «Тоттенхэма» - о новичке команды

  • 23.02.2022 22:22
  • 1784 просмотра
  • 0 комментариев
Антонио КОНТЕ: «Тоттенхэм подписал Кулушевски назло мне»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Конте

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте признался, что хотел подписать Деяна Кулушевски еще когда возглавлял «Интер», но тогда «нерадзурри» проиграли борьбу «Ювентусу»:

«Они подписали Кулусевски исключительно назло мне. Я очень хотел видеть Деяна в «Интере». Тоже самое касается и Лукаку. Паратичи знал, что мне нравится этот футболист и хотел навредить мне и «Интеру».

«Тоттенхэм» приобрел Кулушевски в конце января именно у «Ювентуса». Фабио Паратичи сейчас является спортивным директором «Тоттенхэма».

Источник — твиттер Фабрицио Романо

(16 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности