Антонио КОНТЕ: «Тоттенхэм подписал Кулушевски назло мне»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте признался, что хотел подписать Деяна Кулушевски еще когда возглавлял «Интер», но тогда «нерадзурри» проиграли борьбу «Ювентусу»:

«Они подписали Кулусевски исключительно назло мне. Я очень хотел видеть Деяна в «Интере». Тоже самое касается и Лукаку. Паратичи знал, что мне нравится этот футболист и хотел навредить мне и «Интеру».

«Тоттенхэм» приобрел Кулушевски в конце января именно у «Ювентуса». Фабио Паратичи сейчас является спортивным директором «Тоттенхэма».