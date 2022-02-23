Антонио КОНТЕ: «Тоттенхэм подписал Кулушевски назло мне»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте признался, что хотел подписать Деяна Кулушевски еще когда возглавлял «Интер», но тогда «нерадзурри» проиграли борьбу «Ювентусу»:
«Они подписали Кулусевски исключительно назло мне. Я очень хотел видеть Деяна в «Интере». Тоже самое касается и Лукаку. Паратичи знал, что мне нравится этот футболист и хотел навредить мне и «Интеру».
«Тоттенхэм» приобрел Кулушевски в конце января именно у «Ювентуса». Фабио Паратичи сейчас является спортивным директором «Тоттенхэма».
Источник — твиттер Фабрицио Романо
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