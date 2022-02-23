23 февраля в 22:00 проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед».
Поединок можно посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Атлетико – Манчестер Юнайтед. Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Жоау Фелиш, 7 мин.
Источник — Sport.ua
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