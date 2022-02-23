КОРТЕС: «Украина выиграла все три поединка и не пропустила ни одного мяча»

Главный тренер женской сборной Украины прокомментировал триумф в Турции

  • 23.02.2022 00:35
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КОРТЕС: «Украина выиграла все три поединка и не пропустила ни одного мяча»
© УАФ

Главный тренер женской сборной Украины Луис Кортес прокомментировал победу своих подопечных в матче с командой Болгарии и подвел итоги выступлений на Turkish Women's Cup 2022. Украинки одолели болгарок со счетом 2:0, а победу команде принесли дебютные голы Юлии Христюк и Инны Глущенко.

«Не бывает обычных игр. Все матчи были сложными экзаменами для нас. Но я счастлив, мы ведь победили. Мы выиграли все три поединка и не пропустили ни одного мяча. Это очень важно для нас, ведь свидетельствует о том, что мы проделали хорошую работу в защите. Конечно, хотелось бы, чтобы команда забивала почаще. Но мы выиграли все матчи, а это самое важное.

Нам нужно видеть молодых футболисток в команде. Они – наше будущее. И мы должны смотреть их в тренировочном процессе, понимать их уровень. Мне понравилось их сегодняшнее выступление. Молодые игроки, впервые игравшие в национальной команде, отлично поработали. Особенно я радуюсь тому, что Юлия и Инна забили мячи. Они заслужили это вознаграждение.

Нам предстоит выбрать 23 футболисток на апрельский тренировочный сбор, и это будет непростой выбор. Все игроки, работавшие на текущем сборе (а их было 31) показали хороший уровень. Но моя работа как тренера – принять финальное решение. Мы будем готовиться к матчам с Шотландией и Венгрией. Нас ждут тяжелые поединки. Но я надеюсь на успех у них, ведь мы будем играть дома перед родными болельщиками, и их поддержка будет очень важна для нас», – сказал испанский специалист после завершения заключительного матча на турнире Turkish Women's Cup 2022.

Свой спич наставник женской сборной Украины завершил традиционным лозунгом: «Слава Украине! Героям слава!

Источник — Украинская ассоциация футбола

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