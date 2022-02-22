Защитник Вильяреала: «В матче с Ювентусом мы будем защищаться»

Защитник испанского «Вильярреала» Альберто Морено поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против итальянского «Ювентуса».

«Мы намереваемся победить. Понятно, что в этом противостоянии будут моменты, когда нам будет очень непросто, но команда умеет терпеть, и мы будем защищаться вместе. Нам нравится владеть мячом и контролировать игру. Каждый из нас должен внести свою лепту в борьбе с каждым игроком соперника, ведь нам противостоит большая команда. Но мы играли со всеми европейскими грандами. Мы будем готовы», - сказал Морено.

Матч «Вильярреал» – «Ювентус» состоится во вторник, 22 февраля. Начало в 22:00 по Киеву.