Защитник Вильяреала: «В матче с Ювентусом мы будем защищаться»

Альберто Морено – о предстоящем старте в плей-офф Лиги чемпионов

  • 22.02.2022 14:15
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Защитник Вильяреала: «В матче с Ювентусом мы будем защищаться»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Альберто Морено

Защитник испанского «Вильярреала» Альберто Морено поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против итальянского «Ювентуса».

«Мы намереваемся победить. Понятно, что в этом противостоянии будут моменты, когда нам будет очень непросто, но команда умеет терпеть, и мы будем защищаться вместе. Нам нравится владеть мячом и контролировать игру. Каждый из нас должен внести свою лепту в борьбе с каждым игроком соперника, ведь нам противостоит большая команда. Но мы играли со всеми европейскими грандами. Мы будем готовы», - сказал Морено.

Матч «Вильярреал» – «Ювентус» состоится во вторник, 22 февраля. Начало в 22:00 по Киеву.

Источник — УЕФА

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