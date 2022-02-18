Хлебас подписал контракт с армянским клубом

Украинский форвард продолжит карьеру в «Урарту»

  • 18.02.2022 15:28
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Хлебас подписал контракт с армянским клубом
© ФК Динамо Киев. Дмитрий Хлебас

Армянский клуб «Урарту» официально сообщил о подписании контракта с украинским форвардом Дмитрием Хлебасом.

Условия контракта не разглашаются. В «Урарту» Хлебас будет выступать под 13-м номером.

Предыдущим клубом 27-летнего украинца был казахстанский «Ордабасы», который он покинул в декабре прошлого года. За него Хлебас провел 8 матчей, в которых отличился 1 голом и 1 ассистом.

Также Хлебас известен по выступлениям за «Динамо» Киев, «Ворсклу», «Десну», «Динамо» Минск и «Колос».

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