Рух отчислил канадского форварда

«Рух» официально объявило о том, что нападающий Осазе Де Розарио покидает клуб. Львовяне расторгли контракт с канадцем по обоюдному согласию.

20-летний футболист присоединился к «Руху» в сентябре 2021 года. За это время Осазе дважды появлялся на поле за основную команду, а также провел 3 игры в чемпионате U-19.

Ранее «Рух» потерял Альваренгу на длительный срок.