Рух отчислил канадского форварда

«Рух» официально объявило о том, что нападающий Осазе Де Розарио покидает клуб. Львовяне расторгли контракт с канадцем по обоюдному согласию.
20-летний футболист присоединился к «Руху» в сентябре 2021 года. За это время Осазе дважды появлялся на поле за основную команду, а также провел 3 игры в чемпионате U-19.
Источник — ФК Рух Львов
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