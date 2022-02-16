ПСЖ
1 : 0
Реал Мадрид
15.02.2022, FT   ТВ-трансляция: 

ПСЖ – Реал Мадрид – 1:0. Как Месси не забил пенальти. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Лиги чемпионов

  • 16.02.2022 00:05
  • 2588 просмотров
  • 1 комментарий
ПСЖ – Реал Мадрид – 1:0. Как Месси не забил пенальти. Видео гола и обзор
© Getty Images/Global Images Ukraine

15 февраля в 22:00 проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами «ПСЖ» и «Реал».

Поединок можно посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

ПСЖ – Реал Мадрид – 1:0. Видео гола и обзор

ГОЛ! 1:0. Мбаппе, 90+4 мин.

ВИДЕО. Как Месси не забил пенальти.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Barsa_che, 16.02.2022 00:16
    +1
    ПСЖ по игре, просто уничтожил Реал, счет должен быть, как минимум 3:0.
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