15 февраля в 22:00 проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами «ПСЖ» и «Реал».
Поединок можно посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
- Sport.ua проводит аудиотрансляцию поединка
ПСЖ – Реал Мадрид – 1:0. Видео гола и обзор
ГОЛ! 1:0. Мбаппе, 90+4 мин.
ВИДЕО. Как Месси не забил пенальти.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
Источник — Sport.ua
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