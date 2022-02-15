Стало ли известно, будет ли перенесен рестарт УПЛ из-за политики

25 февраля должен состояться первый матч года в УПЛ «Минай» – «Заря»

  • 15.02.2022 16:23
  • 1732 просмотра
  • 1 комментарий
Стало ли известно, будет ли перенесен рестарт УПЛ из-за политики
© УПЛ

В кулуарах обсуждается вопрос о возможном переносе старта весенней части чемпионата Украины в связи с напряженной политической ситуацией.

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал, будет ли перенесен на неопределенный срок стартовый тур весенней части нынешнего чемпионата в случае введения в стране военного положения:

«На данный момент оснований для паники нет. У нас все идет по плану: 24 февраля стартует чемпионат юношеских команд, а 25 февраля должен состояться первый матч возобновляющегося чемпионата Украины среди команд УПЛ «Минай» – «Заря». Все игры должны быть сыграны в соответствии с календарем. Ничего переносить мы не собираемся».

Президент УАФ Андрей Павелко на своей странице в Facebook сообщил, что несмотря на сложную текущую политическую ситуацию, футбольное сообщество государства, занимая четкую патриотическую позицию, продолжает активно работать, готовясь к продолжению соревнований.

Тем временем, УЕФА может перенести во Львов или на нейтральное поле матч 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА между «Динамо» и португальским «Спортингом».

Источник — Meta-ratings.com.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Олександр Мартинюк, 15.02.2022 16:39
    +1
    Через яку нафіг політику? Спорт же поза політикою. Напишіть прямо - через Ху@$а!!
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