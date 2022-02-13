25-й тур
Аталанта
1 : 1
Ювентус
13.02.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Очень важный гол. Украинец Руслан Малиновский забил Ювентусу

Украинский хавбек забил гол на 76-й минуте, открыв счет в матче

  • 13.02.2022 23:23
  • 3656 просмотров
  • 4 комментария
Очень важный гол. Украинец Руслан Малиновский забил Ювентусу
© Getty Images/Global Images Ukraine

13 февраля в 21:45 прошел матч 25-го тура Серии A между командами «Аталанта» и «Ювентус» (1:1).

Украинец Руслан Малиновский забил гол на 76-й минуте, открыв счет в матче (1:0).  Отметим, что хавбек «Аталанты» вышел на замену на 60-й минуте вместо Луиса Муриэля.

Малиновский разрядил свою п​​​​​​ушку со штрафного, отправив мяч точно в левый угол ворот Щенсны! Это уже 5-й гол Руслана в сезоне из-за пределов штрафной площади (лидер турнира Серии A по этому показателю).

Правда, удержать перевес команде из Бергамо не удалось. Данило сравнял счет для «Юве» на 90+2 минуте (1:1).

Источник — Sport.ua

(31 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Alehandro, 13.02.2022 23:44
    +1
    Разрядил дальнобойную) жаль ассист на Хатебора не удался и в концовке не выстояли
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    online
    Тарас Чубак, 13.02.2022 23:48
    0
    якщо б Аталанта перестала пропускати на останніх хв. та і взагалі навчилася ставити автобус коли треба то були б вже чемпіонами. А так цього року ще в зону ЛЧ потрапити треба
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    Олексій Довбиш, 13.02.2022 23:43
    0
    МАЛІНА ЧЕРГОВИЙ ШЕДЕВР ЗРОБИВ))))
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    online
    ALKOSruLKA, 13.02.2022 23:33
    0
    Тепер треба дотерпіти
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