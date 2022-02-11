Полесье
2 : 0
Металлист
11.02.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Не хватило вожака стаи? Кучер признался, почему Металлист проиграл Полесью

Главный тренер «Металлиста» отметил, что игроки наелись, и уже было тяжело

  • 11.02.2022 23:38
  • 1055 просмотров
  • 3 комментария
Не хватило вожака стаи? Кучер признался, почему Металлист проиграл Полесью
© ФК Металлист Харьков. Александр Кучер

Главный тренер «Металлиста» Александр Кучер поделился впечатлениями от заключительного матча Winter Cup 2022 с «Полесьем» (0:2) и турнира в целом.

– Прежде всего, хочу поздравить «Полесье». Заслуженная победа, они выиграли турнир. Так что поздравляю их, молодцы.

– Что скажете по качеству игры своей команды в сегодняшнем матче? Довольны, недовольны?

– Тяжело. Последний день сборов, у нас две игры. С утра был матч, многие играли второй матч подряд. Ребята на усталости, все же последний день. Видно, наелись, и уже было тяжело.

– В атаке сегодня не хватило Пейшото, очевидного вожака вашей стаи...

– У Пейшото небольшое повреждение. Мы решили его поберечь, чтобы не усугубить.

– Во втором тайме была десятиминутка созданных «Полесьем» моментов. Вы отреагировали мгновенно, когда выпустили Мизюка. Вы тоже это связываете с усталостью?

– Конечно. Тяжело бороться против высокого нападающего, надо было в оборону поставить еще кого-то, кто может ему навязать борьбу вверху. Но, видно, ребята наелись, им было уже тяжело.

– Пейшото вынужденно заменял Давид, который недавно присоединился к команде. Как вам качество его футбола непосредственно сегодня?

– В принципе, я доволен его действиями. Он старался, пытался делать то, о чем мы договаривались, перекрывать линию передачи. И, конечно, нужно время на адаптацию. Надо, чтобы он быстрее ее прошел.

– Наконец, итоги Winter Cup 2022. С чем вы покидаете турнир?

– Прежде всего мы хотели сыграть с командами Премьер-лиги, посмотреть себя на их фоне. Мы это увидели, для нас этого достаточно.

– И как впечатления от увиденного?

– Отлично все! Да, есть, конечно, какие-то ошибки. Но, в принципе, все нормально, я доволен.

Источник — ФК Металлист

(5 голосов)

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Комментарии
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    etorfine, 11.02.2022 23:49
    +5
    Ватажок сдрыснул в Лондон)
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    online
    aleks19826, 11.02.2022 23:53 (изменен)
    +3
    Ахаха)))). "Ватажок" навіть на вирішальний матч за його вінтеркап не появився,хоч там був присутнім на чорноморці, вересі. А тут вирішив в Лондон злітати в день фіналу. Ярік по ходу не скоро в Україну вернеться, димінський докаже🤣🤣
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    online
    zzg77, 12.02.2022 00:04
    0
    Очень рад за Полесье. Желаю Калитвинцову дальнейших успехов! Хорошо что дали по носу Металлисту, а то они себя возомнили Суперклубом.
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