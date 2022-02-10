Юрий ВИРТ: «Было стыдно за игру. Не понял, зачем некотрые вышли на поле»

Команда УПЛ «Верес» в контрольном матче уступила боснийскому «Вележу» со счетом 2:3. Несмотря на статус контрольной игры, тренер Юрий Вирт остался крайне разочарован матчем.

«Не понял, зачем некоторые футболисты выходили на футбольное поле. Это касается как желания и самоотдачи, так и технического аспекта. Сегодня был провальный первый тайм. Это удивило. Ведь до сих пор мы более или менее хорошо смотрелись. До перерыва играли очень беззубо. Непонятно, как мы собирались выигрывать эту игру. Футболисты, вышедшие со стартовых минут, должны были отыграть больше одного тайма. Но мне было стыдно за такую ​​игру. Потому приняли решение заменить всю команду в перерыве».

«Во втором тайме у нас появилась какая-то идея на футбольном поле. Да, возможно, были технические ошибки, но появилась и какая-то идея».

«Мы должны детально проанализировать этот матч и двигаться дальше – готовиться к следующим поединкам», – сказал Вирт.