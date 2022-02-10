Не Ярославский. Известно, кто был за рулем автомобиля, попавшего в ДТП

Пресс-центр бизнес-группы DCH, основателем и президентом которой является украинский бизнесмен Александр Ярославский, опубликовал специальный пресс-релиз, посвященный ДТП со смертельным исходом, которое произошло под Харьковом в ночь с 9 на 10 февраля.

Ранее сообщалось, что на месте ДТП, где погиб 50-летний мужчина, были обнаружены номерные знаки кортежа Ярославского.

«В связи с заинтересованностью масс-медиа в освещении ДТП, которое произошло в ночь с 9 на 10 февраля 2022 г. на автодороге «Киев-Харьков-Довжанский», сообщаем следующее:

1. За рулем автомобиля с номерными знаками, обнаруженными на месте ДТП, находился водитель, который работает в одной из вспомогательных служб DCH. Ночью, направляясь в Харьков для парковки автомобиля, он в условиях ограниченной видимости совершил наезд на препятствие, характер которого в ходе движения не распознал. Утром был обнаружен факт отсутствия номерного знака, а также выяснились прочие обстоятельства дела. Уполномоченные сотрудники уведомили полицию, и водитель сразу прибыл в отделение для допроса. В настоящее время он сотрудничает со следствием и ожидает обнародования меры пресечения.

2. 10 февраля 2022 г. Александр Ярославский в соответствии со сформированным в начале текущей неделе рабочим графиком улетел в Лондон для встречи с семьей. С комментарием президента DCH по поводу данного ДТП можно ознакомиться здесь», — говорится в пресс-релизе DCH.

Ранее сообщалось, что полиция вызовет Ярославского на допрос.