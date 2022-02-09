Диаго Коста может оказаться в Аталанте

Клуб из Бергамо хочет подписать опытного форварда

  • 09.02.2022 12:10
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  • 1 комментарий
Диаго Коста может оказаться в Аталанте
© ФК Атлетико Минейро. Диего Коста

Известный испанский форвард Диего Коста может перебраться в чемпионат Италии.

Как сообщает инсайдер Руди Галетти, в услугах 33-летнего нападающего заинтересована «Аталанта». Клуб из Бергамо видит в Косте замену Дувану Сапате, который получил травму.

В середине января Диего Коста покинул бразильский «Атлетико Минейро», за который забил 5 голов в 19 матчах и стал чемпионом Бразилии и обладателем Кубка Бразилии.

Ранее сообщалось, что Косту хочет подписать «Фенербахче».

Источник — Twitter

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Комментарии
Сначала:
    Тарас Чубак, 09.02.2022 12:28
    0
    Це непогана спроба для обох сторін, може Гасп поверне його до життя
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