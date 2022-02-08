Металлист
2 : 1
Верес
08.02.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Металлист – Верес – 2:1. Солдат забил гол и автогол. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 2-го тура Winter Cup, который проходит в Турции

  • 08.02.2022 22:45
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Металлист – Верес – 2:1. Солдат забил гол и автогол. Видео голов и обзор
© ФК Верес Ровно. Игорь Солдат

Смотрите видеообзор матча 2-го тура Winter Cup, который проходит в Турции.

У «Вереса» Игорь Солдат забил гол, а затем провел автогол. Победный гол для харьковчан – на счету Фареса Балули, с пенальти.

Winter Cup 2022

8 февраля, Турция

​«Металлист» (Харьков) – «Верес» (Ровно) – 2:1

Голы: Солдат, 55 (автогол), Балули, 69 (пен) – Солдат, 52.

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1. Солдат, 52 мин.

ГОЛ! 1:1. Солдат, 55 мин (автогол)

ГОЛ! 1:2. Балули, 69 мин (пен)

Видеообзор первого тайма.

Видеообзор второго тайма.

События матча
69' ГОЛ ! С пенальти забил Фарес Балули (Металлист).
55' АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Игорь Солдат (Верес).
52' ГОЛ ! Мяч забил Игорь Солдат (Верес).

Источник — Sport.ua

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