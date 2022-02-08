Металлист – Верес – 2:1. Солдат забил гол и автогол. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 2-го тура Winter Cup, который проходит в Турции.
У «Вереса» Игорь Солдат забил гол, а затем провел автогол. Победный гол для харьковчан – на счету Фареса Балули, с пенальти.
Winter Cup 2022
8 февраля, Турция
«Металлист» (Харьков) – «Верес» (Ровно) – 2:1
Голы: Солдат, 55 (автогол), Балули, 69 (пен) – Солдат, 52.
Видеообзор матча
ГОЛ! 0:1. Солдат, 52 мин.
ГОЛ! 1:1. Солдат, 55 мин (автогол)
ГОЛ! 1:2. Балули, 69 мин (пен)
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
|69'
|ГОЛ ! С пенальти забил Фарес Балули (Металлист).
|55'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Игорь Солдат (Верес).
|52'
|ГОЛ ! Мяч забил Игорь Солдат (Верес).
Источник — Sport.ua
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