Ворскла подписала полузащитника сборной Эстонии

«Ворскла» объявила о подписании атакующего полузащитника Богдана Ващука.
Украинский клуб арендовал 26-летнего эстонца до конца сезона. Права на футболиста принадлежат клубу «Левадия» (Таллин, Эстония).
Ващук является игроком национальной сборной Эстонии, за которую провел 7 поединков. Также за свою карьеру становился чемпионом Эстонии и Латвіи.
Защищал цвета латвийской «Риги», болгарского «Левски» из Софии и эстонской «Левадии».
Ранее сообщалось, что «Ворскла» пересматривает 29-летнего левого защитника из Ганы.
Источник — ФК Ворскла
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