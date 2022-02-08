Ворскла подписала полузащитника сборной Эстонии

Полтавчане усилились Богданом Ващуком

  • 08.02.2022 10:34
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Ворскла подписала полузащитника сборной Эстонии
© ФК Ворскла

«Ворскла» объявила о подписании атакующего полузащитника Богдана Ващука.

Украинский клуб арендовал 26-летнего эстонца до конца сезона. Права на футболиста принадлежат клубу «Левадия» (Таллин, Эстония).

Ващук является игроком национальной сборной Эстонии, за которую провел 7 поединков. Также за свою карьеру становился чемпионом Эстонии и Латвіи.

Защищал цвета латвийской «Риги», болгарского «Левски» из Софии и эстонской «Левадии».

Ранее сообщалось, что «Ворскла» пересматривает 29-летнего левого защитника из Ганы.

 

Источник — ФК Ворскла

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