Справилась без Яремчука. Бенфика разобралась с соперником

«Бенфика» в матче очередного тура чемпионата Португалии разобралась с «Тонделой» 3:1. Украинский форвард Роман Яремчук из-за травмы глаза не попал в заявку на игру.
Орлы набрали 47 очков и остались третьими, но отставание от «Порту» очень большое - 12 пунктов.
Чемпионат Португалии. 21-й тур
Тондела - Бенфика 1:3
Голы: Куарежма, 88 - Эвертон, 23, Нуньес, 34, Рамос, 53
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.