Кривбасс подписал новичка и попрощался с двумя игроками

Клуб Первой лиги «Кривбасс» объявил о подписании контракта защитника Евгения Павлюка.
19-летний игрок перебрался в команду на правах годичной аренды из «Ворсклы». В нынешнем сезоне провел 4 матча УПЛ.
Кроме того, команда попрощалась с защитником Зурабом Гигашвили и хавбеком Максимом Пироговым.
«Кривбасс» в Первой лиге занимает 2-е место и претендует на выход в УПЛ.
Источник — ФК Кривбасс
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