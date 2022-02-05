Кривбасс подписал новичка и попрощался с двумя игроками

Команду усилил Евгений Павлюк

  • 05.02.2022 20:12
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Кривбасс подписал новичка и попрощался с двумя игроками
© fckryvbas.com

Клуб Первой лиги «Кривбасс» объявил о подписании контракта защитника Евгения Павлюка.

19-летний игрок перебрался в команду на правах годичной аренды из «Ворсклы». В нынешнем сезоне провел 4 матча УПЛ.

Кроме того, команда попрощалась с защитником Зурабом Гигашвили и хавбеком Максимом Пироговым.

«Кривбасс» в Первой лиге занимает 2-е место и претендует на выход в УПЛ.

Источник — ФК Кривбасс

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