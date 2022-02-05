Надежда КИЧЕНОК: «Дуэт Костюк и Ястремской очень перспективый»

Первая ракетка Украины в парном разряде Надежда Киченок на этой неделе установила личный рекорд, поднявшись на 29-ю строчку мирового рейтинга. В прошлом году Надя выиграла два турнира WTA, но в начале этого сезона пока что не смогла показать высоких результатов на австралийских кортах. Об этом и многом другом украинка рассказала в интервью Sport.ua.



- Расскажите об общих впечатлениях от выступлений на серии австралийских турниров.

- Впечатления от Австралии, как всегда, хорошие, очень дружелюбная страна, любимый Шлем. Впечатления от игры немного другие – были ожидания, которые не оправдались. Были ошибки в физической и ментальной подготовке, которых можно было избежать. Есть о чем подумать и сделать соответствующие выводы. К следующим турнирам буду готовиться по-другому.



- Была новость о том, что экс-первая ракетка мира в паре Саня Мирза, с которой вы играли в Мельбурне и Аделаиде, завершает карьеру. Может, расскажете об этом подробней?

- Теннисистки играют и дольше, но у нее есть несколько причин. Очень сложно ездить с ребенком и посвящать теннису столько времени. Также у нее есть другие интересы, например, академия в Хайдарабаде. А так семья, бизнес-проекты, много разных начинаний. В теннис возвращаться тяжело, в это нужно вкладывать время. Тем более, нельзя сказать, что у нее хорошая физическая форма сейчас. Из-за этого она приняла такое решение.



После ее возвращения мы выиграли только один турнир. Когда мы одержали победу в Хобарте, она была немного в другом настроении, воодушевлена, первый турнир, ей хотелось играть. А сейчас она больше года как вернулась, постоянно были разные напарницы, результатов особо хороших не было.

Getty Images/Global Images Ukraine. Саня Мирза и Надежда Киченок

- Расскажите, нравится ли вам играть в миксте?

- Очень нравится, потому что никакого давления нет, все зависит от напарника. В принципе, девушки на корте могут делать все, что хотят. Мне повезло, Сантьяго Гонсалес был очень «чиловый», не давил, не напрягал. Я играла, подавала, а дальше уже он старался. Очень обидно проиграли матч, вели сет, могли отыграть брейк. На моей подаче Шибахара, ей нужно отдать должное, два раза навылет приняла мою первую подачу. И тай-брейк очень близкий, 1-2 мяча все решали. Но я все равно не очень расстроилась из-за микста, потому что после парного матча, который был очень тяжелый психологически, в миксте я смогла получить удовольствие от того, что нахожусь на корте.



- Не планирует в ближайшее время поиграть с Людой в дуэте?

- Планируем, ведь не так много времени осталось до следующей Олимпиады, а мы там будем играть с ней. Поэтому выборочно будем играть какие-то турниры. Пока не выбрали, но в планах есть такое.



- Сыграете за сборную в следующем матче против американок?

- Пока что разговоров с капитаном на эту тему не было, но все знают, что на нас всегда можно рассчитывать. Мы готовимся, знаю, что с Мартой и Элиной этот вопрос уже обсуждали. Многое зависит от того, кто из одиночниц будет в команде.



- Как оцените парный дуэт Костюк/Ястремская? Какие у них сильные и слабые стороны?

- У них многое зависит от Даяны, потому что если она попадает, то их обыграть очень тяжело. А если неуверенно играет, как последнюю встречу в Австралии, то Марте тяжело одной. Первый матч я смотрела, они обыграли американок Гауфф и Макнелли. Нужно отдать должное Марте, по-моему, она обыграла троих (смеется).



Когда теннисисты играют одиночку и пару, то в парном матче многое зависит от того, как спортсмен выступает в одиночке. Если есть победа, то сразу появляется уверенность, почти все мячи залетают, нет давления. Когда ты выиграл свой главный матч, то пара больше рассматривается как тренировка. В Австралии так и получилось: Марта играла очень уверенно, а Даяна – наоборот. Ястремская пыталась, но победы были за счет уверенной игры Марты.



На US Open они обе хорошо играли, хотя тоже не дошли до 1/4 финала. Их пара очень перспективная. Кстати, мы попробуем сыграть с Костюк в Дохе. Очень жду этого турнира, потому что Марта может играть по всему корту. Главное, поддерживать позитивный настрой. А так с ней можно добиться хороших результатов.



- Главная сила Марты в паре – успешная игра у сетки?

- Она ничего не боится, смело идет на мяч. Потому что некоторые девочки неуверенно чувствуют себя при игре с лета, где-то боятся, в голове есть такой блок. А Марта не боится, поэтому на нее можно рассчитывать.

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк и Даяна Ястремская

- Парный турнир в Австралии выиграла Барбора Крейчикова. Не так давно она была лишь топовой парницей, но внезапно ворвалась в элиту одиночного тенниса. Как можно объяснить этот феномен?

- Я давно знаю Барбору. Люда играла с ней серию турниров в США и была очень удивлена, потому что Барбора отличается тем, что является очень четким стратегом. Возможно, она где-то проигрывала по скорости, но у нее всегда есть четкий план на игру и дисциплина на высочайшем уровне. Думаю, хорошие результаты в одиночке были лишь вопросом времени. А в паре она почти всегда хорошо играла с Катей Синяковой.



Перед победным Ролан Гаррос Барбора выиграла соревнования в Страсбурге, у нее появилась уверенность, плюс была большая мотивация из-за того, что ее бывший тренер Яна Новотна (экс-вторая ракетка мира - прим.) умерла от онкологического заболевания. Барбора всегда очень мотивировалась от Яны, хотела быть, как она. Прорыв Крейчиковой не стал большим сюрпризом для меня.



- Какие эмоции испытали во время просмотра мужского финала Australian Open?

- Я давно так не нервничала, у меня потели ладони. Не знаю, как Надаль смог выиграть этот матч. Каждый раз не перестаю удивляться, когда у него происходят такие камбэки после травм. Для меня это лучший игрок в истории на данном этапе. Учитывая, сколько у него за карьеру было травм, сколько времени он потратил на восстановление по сравнению с Федерером и Джоковичем. Можно сказать, что КПД у него намного выше.



- Как теннисисты восприняли ситуацию с депортацией Новака?

- По-разному. Он оказался козлом отпущения, жертвой политической игры. У них и выборы скоро, а он еще и такой публичный человек, который высказал свою позицию, которая не сходится с тем, чему люди в Австралии привыкли следовать. Если вакцинируются, то все. Там мало антивакцинаторов, поэтому сами австралийцы его не очень хотели видеть. Говорят, что он бы поднял волну всеобщего возмущения против вакцинации.



Мне кажется, что он сделал ошибку, когда заявил о своем вылете в Австралию, и его уже там ждали. С какой-то стороны его жалко, но с другой, если разрешить ему играть, то остальные игроки, которые вакцинировались, выглядят глупо, как дураки. Но и без него турнир нормально прошел. За неделю до начала было очень много разговоров, все новости были про Новака. Но как только начался турнир, все забылось.



- В женской одиночном разряде ожидаемо и заслужено выиграла Эшли Барти. А что в теннисном мире думают об участницах финальной встречи US Open-2021?

- Если смотреть на последние лет десять, то это уникальный случай. Чтобы так выстрелила молодежь – такого не было. Это год Марты, у них очень сильное поколение. У девушек очень многое зависит от психологического состояния, от уверенности. На Уимблдоне Радукану выиграла несколько матчей, играла очень вдохновенно на домашних кортах, трибуны очень болели. Это дало ей уверенность в дальнейшем, она успешно прошла квалификацию в Нью-Йорке, поймала свою игру, также ей подходило покрытие. Хард был чуть быстрее, чем везде. Она молодец, что удержала волну, посмотрим, как она с этим справится. Удержаться на вершине всегда тяжелее, чем туда подняться.



- В прошлом году вы сыграли свадьбу. После этого события как-то изменилось отношение к спорту?

- Не могу сказать, что что-то кардинально изменилось, но появилась уверенность, спокойствие.



- Появились новые планы на будущее?

- Пока что планирую играть года два-три, сильно далеко не загадываю. Сколько будет здоровье позволять, столько и буду выступать.