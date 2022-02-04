Футбольный клуб СНВ представил спонсора с помощью мировых звезд

Аматорская футбольная команда представила нового партнера с помощью звезд мирового футбола

  • 04.02.2022 20:41
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Футбольный клуб СНВ представил спонсора с помощью мировых звезд
© VBET

Футбольный клуб СНВ из аматорской футбольной лиги Киева представил нового титульного спонсора с помощью звезд мирового футбола - Лионеля Месси, Криштиану Роналду, Златана Ибрагимовича и Неймара.

На визуальных материалах футболисты одеты в форму СНВ и позируют наряду с не профессиональными игроками команды. «Таким образом мы хотели показать, что настоящие звезды футбола - среди нас», - комментирует интеграцию руководство аматорского футбольного клуба.

К слову, партнером ФК СНВ стала компания VBET, которая известна своей работой с национальной сборной Украины, лондонским «Арсеналом», «Монако», «Ворсклой», «Александрией» и бренд-амбассадором которой является Александр Зинченко.

ФК СНВ играет в турнирах аматорского уровня Киева и Европы с 1999 года. Этот клуб стал первым аматорским коллективом в Украине, с которым начала свою работу компания VBET.

Источник — Sport.ua

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