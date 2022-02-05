Манчестер Сити – Фулхэм. В ожидании возвращения Зинченко на поле

Шанс для Александра Зинченко сыграть впервые в этом году

  • 05.02.2022 03:48
  • 460 просмотров
  • 0 комментариев
Манчестер Сити – Фулхэм. В ожидании возвращения Зинченко на поле
© Getty Images/Global Images Ukraine

Клубы АПЛ, получив небольшой перерыв, возвращаются к игре. На сей раз команды ждут матчи Кубка Англии.

Один из фаворитов турнира, «Манчестер Сити», в рамках четвертого раунда сыграет против «Фулхэма». Команда Хосепа Гвардиолы находится в отличной форме и забыла про поражения: последняя неудача была еще в декабре в матче Лиги чемпионов, который ничего не решал.

После этого Сити провел 9 матчей и добыл 8 побед при одной ничьей. К сожалению, Александр Зинченко в этом году еще на поле не выходил. Украинский игрок из-за коронавируса пропустил ряд матчей, но должен восстановиться к игре с «Фулхэмом». После Кубка Африки в состав вернется Рияд Марез, а вот Эдерсон и Габриэль Жезус могут получить отдых по итогам выступлений за сборную Бразилии.

Что касается «Фулхэма», то команда сейчас выступает в Чемпионшипе и чувствует себя прекрасно. Лондонцы не проигрывают в шести кряду поединках и лидируют с преимуществом в 5 очков над ближайшим соперником.

Конечно, выход в АПЛ для команды важнее Кубка, но будет интересно посмотреть на лидера Чемпионшипа в битве с лидером АПЛ.

5 февраля, суббота

Манчестер Сити - Фулхэм
 Старт в 17:00
Трансляция на Сетанта Спорт
Прогноз Sport.ua — 2:0
Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку
Favbet  
Сделать ставку Зробити ставку
BETWINNER  
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet  
Сделать ставку Зробити ставку

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности