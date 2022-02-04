Манчестер Сити - Фулхэм. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии

Клубы АПЛ, получив небольшой перерыв, возвращаются к игре. На сей раз команды ждут матчи Кубка Англии.

Один из фаворитов турнира, «Манчестер Сити», в рамках четвертого раунда сыграет против «Фулхэма». Команда Хосепа Гвардиолы находится в отличной форме и забыла про поражения: последняя неудача была еще в декабре в матче Лиги чемпионов, который ничего не решал.

После этого Сити провел 9 матчей и добыл 8 побед при одной ничьей. К сожалению, Александр Зинченко в этом году еще на поле не выходил. Украинский игрок из-за коронавируса пропустил ряд матчей, но должен восстановиться к игре с «Фулхэмом». После Кубка Африки в состав вернется Рияд Марез, а вот Эдерсон и Габриэль Жезус могут получить отдых по итогам выступлений за сборную Бразилии.

Что касается «Фулхэма», то команда сейчас выступает в Чемпионшипе и чувствует себя прекрасно. Лондонцы не проигрывают в шести кряду поединках и лидируют с преимуществом в 5 очков над ближайшим соперником.

Конечно, выход в АПЛ для команды важнее Кубка, но будет интересно посмотреть на лидера Чемпионшипа в битве с лидером АПЛ.

5 февраля, суббота