ВИДЕО. Цыганков, Коноплянка, Довбик. Трансферы, которые могли состояться

Длинный выпуск о топ-футболистах Украины, трансферов которых мы очень ждали. Почему Цыганков остается в Динамо, а Довбик не перейдет туда, какое будущее у Коноплянки и логика перехода Кочергина и еще многое уместилось в это видео. Заваривай чай и участвуй в обсуждении!

00:00 Привет, советую заварить чай

01:15 Коноплянка останется в Шахтере? Куда перейдет Коноплянка?

06:31 Кого должен купить Шахтер? Отпускайте Матвиенко!

10:02 Должен ли Довбик перейти в Динамо/Европу?

14:19 Вы тоже забыли о Кочергине? Заря не желает зарабатывать!

18:35 Цыганков готов к трансферу. Вы согласны?

26:08 Еще немного о возвращении Хачериди, переходе Лунина и пропавших Михайличенко с Чеберко