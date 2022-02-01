Манчестер Сити продлил контракт с основным конкурентом Зинченко

«Манчестер Сити» официально объявил о продлении контракта с защитником Жоау Канселу.
27-летний фланговый футболист подписал новое соглашение до лета 2027 года. Ранее сообщалось, что по новому контракту Канселу будет зарабатывать 300 тысяч евро в неделю.
Напомним, Канселу перешел в «Ман Сити» из «Ювентуса» летом 2019 года за 65 млн евро.
В 106 матчах за манкунианский клуб защитник забил 7 голов и отдал 14 результативных передач.
Отметим, что на позиции левого защитника в «Манчестер Сити» также выступает 25-летний украинец Александр Зинченко.
2️⃣0️⃣2️⃣7️⃣#ManCity pic.twitter.com/xPa5jJ8gUx— Manchester City (@ManCity) February 1, 2022
Источник — Sport.ua
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