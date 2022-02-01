Манчестер Сити продлил контракт с основным конкурентом Зинченко

Жоау Канселу подписал пятилетнее соглашение

  • 01.02.2022 12:55
  • 875 просмотров
  • 3 комментария
Манчестер Сити продлил контракт с основным конкурентом Зинченко
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Сити» официально объявил о продлении контракта с защитником Жоау Канселу.

27-летний фланговый футболист подписал новое соглашение до лета 2027 года. Ранее сообщалось, что по новому контракту Канселу будет зарабатывать 300 тысяч евро в неделю. 

Напомним, Канселу перешел в «Ман Сити» из «Ювентуса» летом 2019 года за 65 млн евро.

В 106 матчах за манкунианский клуб защитник забил 7 голов и отдал 14 результативных передач.

Отметим, что на позиции левого защитника в «Манчестер Сити» также выступает 25-летний украинец Александр Зинченко.

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
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    online
    potemkin78, 01.02.2022 13:05
    +2
    samird, 01.02.2022 13:02
    Топовый защитник. Зинченко ему конкурент только номинально - Кансело сильнее по всем игровым характеристикам.
    конешно сильнее, ведь Зинченко не разу не защитник
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    samird, 01.02.2022 13:02
    0
    Топовый защитник. Зинченко ему конкурент только номинально - Кансело сильнее по всем игровым характеристикам.
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