Александрия
3 : 0
Вайле
31.01.2022, FT

Александрия разгромила датский Вайле в товарищеском матче

У команды Юрия Гуры отличились Бондаренко, Кожушко и Мустафаев

  • 31.01.2022 21:39
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Александрия разгромила датский Вайле в товарищеском матче
© ФК Александрия

В товарищеском матче на сборах в Турции «Александрия» разгромила датский «Вайле» (3:0).

У команды Юрия Гуры отличились Валерий Бондаренко, Олег Кожушко и Эмиль Мустафаев. На 51-й минуте Олег Билык отразил удар соперника с пенальти.

Это был второй матч «Александрии» за один день. Утром команда УПЛ сыграла вничью с казахстанским клубом «Каспий» (1:1).

Товарищеский матч

31 января, Турция

Александрия (Украина) – Вайле (Дания) – 3:0

Голы: Бондаренко, 3, Кожушко, 19, Мустафаев, 82.

Александрия: Билык, Одарюк, Дубра, Бондаренко, Цуриков, Демченко, Билошевский (Ситников, 76), Кожушко (Мустафаев, 64), Костышин, Авагимян, Спинелли.

Источник — Sport.ua

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