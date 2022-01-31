Александрия разгромила датский Вайле в товарищеском матче

В товарищеском матче на сборах в Турции «Александрия» разгромила датский «Вайле» (3:0).
У команды Юрия Гуры отличились Валерий Бондаренко, Олег Кожушко и Эмиль Мустафаев. На 51-й минуте Олег Билык отразил удар соперника с пенальти.
Это был второй матч «Александрии» за один день. Утром команда УПЛ сыграла вничью с казахстанским клубом «Каспий» (1:1).
Товарищеский матч
31 января, Турция
Александрия (Украина) – Вайле (Дания) – 3:0
Голы: Бондаренко, 3, Кожушко, 19, Мустафаев, 82.
Александрия: Билык, Одарюк, Дубра, Бондаренко, Цуриков, Демченко, Билошевский (Ситников, 76), Кожушко (Мустафаев, 64), Костышин, Авагимян, Спинелли.
Источник — Sport.ua
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