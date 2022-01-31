Новый тренер Миколенко. Легендарный Лэмпард воглавил Эвертон

Клуб АПЛ «Эвертон» объявил о подписании контракта с наставником Фрэнком Лэмпардом.

Легендарный для английского футбола экс-хавбек «Челси» и сборной Англии подписал контракт на 2,5 года. Ранее Лэмпард тренировал «Дерби» и «Челси».

Фрэнк пришел на смену Рафаэлю Бенитесу, которого уволили в январе. Команда проиграла четыре из пяти последних матчей АПЛ и опустилась на 16-е место.

В январе в «Эвертон» перебрался украинский защитник Виталий Миколенко, который уже дебютировал в АПЛ.

