Новый тренер Миколенко. Легендарный Лэмпард воглавил Эвертон

Клуб АПЛ «Эвертон» объявил о подписании контракта с наставником Фрэнком Лэмпардом.
Легендарный для английского футбола экс-хавбек «Челси» и сборной Англии подписал контракт на 2,5 года. Ранее Лэмпард тренировал «Дерби» и «Челси».
Фрэнк пришел на смену Рафаэлю Бенитесу, которого уволили в январе. Команда проиграла четыре из пяти последних матчей АПЛ и опустилась на 16-е место.
В январе в «Эвертон» перебрался украинский защитник Виталий Миколенко, который уже дебютировал в АПЛ.
Welcome to Everton Football Club, Frank Lampard! 🔵 pic.twitter.com/LuGqBCrrE7— Everton (@Everton) January 31, 2022
Источник — ФК Эвертон
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