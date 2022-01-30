Забрать капитана у Вернидуба. Динамо предложит Шерифу €1,5 млн за центрбека

Киевское «Динамо» собирается вскоре сделать трансферное предложение «Шерифу» из Молдовы по трансферу защитника Густаво Дуланто.
Столичный клуб предложит за 26-летнего перуанского центрбека 1,5 млн евро, а сам футболист может рассчитывать на зарплату в размере 0,8 млн евро в год.
Капитан тираспольской команды Густаво Дуланто в текущем сезоне сыграл за «Шериф» под руководством украинца Юрия Вернидуба 14 матчей чемпионата Молдовы и 14 поединков Лиги чемпионов, в которых забил 1 гол (в ворота «Алашкерта» из Армении).
EXCL.— Transfers24hr (@transfers24hr) January 30, 2022
O @DynamoKyiv sinalizou a vontade de, nas próximas horas, formalizar uma proposta ao Sheriff por Gustavo Dulanto. Proposta deverá ser de 1.5M€ e, o jogador, ficaria com um salário de 800.000€ ano. pic.twitter.com/rlilaDGlyq
Источник — Twitter
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