Забрать капитана у Вернидуба. Динамо предложит Шерифу €1,5 млн за центрбека

Перуанскому защитнику Густаво Дуланто предлагается зарплата €0,8 млн в год

  • 30.01.2022 23:59
  • 1165 просмотров
  • 2 комментария
Забрать капитана у Вернидуба. Динамо предложит Шерифу €1,5 млн за центрбека
© Getty Images/Global Images Ukraine. Густаво Дуланто и Михаил Мудрик

Киевское «Динамо» собирается вскоре сделать трансферное предложение «Шерифу» из Молдовы по трансферу защитника Густаво Дуланто.

Столичный клуб предложит за 26-летнего перуанского центрбека 1,5 млн евро, а сам футболист может рассчитывать на зарплату в размере 0,8 млн евро в год.

Капитан тираспольской команды Густаво Дуланто в текущем сезоне сыграл за «Шериф» под руководством украинца Юрия Вернидуба 14 матчей чемпионата Молдовы и 14 поединков Лиги чемпионов, в которых забил 1 гол (в ворота «Алашкерта» из Армении).

Источник — Twitter

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Комментарии
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    4инга4кук
    4инга4кук, 31.01.2022 00:49
    0
    1,5 млн очень большие деньги для даунамы
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    OnlyKharkov
    OnlyKharkov, 31.01.2022 00:27 (изменен)
    -1
    Вот. Как и ждали кыяны, погнали топ трансферы! Не чита Металлисту Эти точно не то что под УПЛ а минимум финал ЛЧ
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