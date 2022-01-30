Забрать капитана у Вернидуба. Динамо предложит Шерифу €1,5 млн за центрбека

Киевское «Динамо» собирается вскоре сделать трансферное предложение «Шерифу» из Молдовы по трансферу защитника Густаво Дуланто.

Столичный клуб предложит за 26-летнего перуанского центрбека 1,5 млн евро, а сам футболист может рассчитывать на зарплату в размере 0,8 млн евро в год.

Капитан тираспольской команды Густаво Дуланто в текущем сезоне сыграл за «Шериф» под руководством украинца Юрия Вернидуба 14 матчей чемпионата Молдовы и 14 поединков Лиги чемпионов, в которых забил 1 гол (в ворота «Алашкерта» из Армении).