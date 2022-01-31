Товарищеский матч.

«Шахтер» – «Црвена Звезда» - 2:0

Мудрик, 13, Нерес, 18

Пиччини, 16

«Шахтер»: Трубин – Исмаили, Матвиенко, Марлон, Додо – Маркос Антонио, Майкон – Мудрик, Педриньо, Нерес – Мораес.

Запасные: Шевченко, Пузанков, Винисиус, Витао, Бондарь, Фарина, Корниенко, Степаненко, Бондаренко, Тете, Судаков, Феранандо.

«Црвена Звезда»: Попович – Родич, Драгович, Панков, Еракович – Срнич, Саного – Катай, Иванич, Пиччини – Омойжуанфо.

Запасные: Гордич, Гаич, Живкович, Станкович, Мустафа, Лучич, Гобелич, Крстичич, Бакайоко, Павков.

Стадион: «Regnum Carya Golf & Spa Resort» (Белек, Турция).

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31 мин. И вновь Педриньо рубят по ногам. Подкат Драговича не пожалел соперника.

29 мин. Высокая подача с левого фланга от Катая пришла в руки Трубину.

27 мин. В центре поля сбили Срнича при выходе в контратаку.

25 мин. Мудрик дал две передачи в штрафную с правого фланга, но обе оказались перехвачены.

24 мин. ОПАСНО! Прошлая атака продолжилась для сербской команды подбором на правом фланге, поле чего Катай закрутил в руки голкиперу Шахтера.

23 мин. МОМЕНТ! Паника в центре штрафной Шахтера завершилась ударом из центральной зоны, с которым с трудом сумел справиться Трубин.

22 мин. ОПАСНО! Драгович перехватил пас на Мораеса верхом, но Мудрик забрал подбор, однако рывком не смог обогнать голкипера.

20 мин. Под прессингом на своей половине удерживает мяч Црвена Звезда.

18 мин. ГГГГГГГГГГГГОООООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Майкон на исполнение всадил мяч в перекладину у левой девятки чужих ворот, после чего мяч отскочил в спину голкиперу, а рикошет от нее замкнул Нерес. Дебютный!

16 мин. Трубин передачей из своей штрафной отправил Мудрика практически на свидание с голкипером, но Пиччини подцепил корпус форварда перед своими владениями.

15 мин. Шахтер вновь решил поиграть в пас внутри штрафной, но соперники накрыли Додо, и заработали угловой.

13 мин. ГГГГГГГГГООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Тонкая подача Майкона с правого фланга в зону перед вратарской завершилась ударом головой от Мудрика над голкипером!

10 мин. Заметался мяч по штрафной Шахтера, после подачи углового с правого фланга, но в итоге просто ушел за лицевую в дальней стороне поля.

9 мин. Омойжуанфо сбил Антонио у технической зоне.

7 мин. Прошлись по ногам Педриньо грубым фолом у центрального круга. Врачи уже на поле.

6 мин. Антонио диагональю запустил Додо на правый фланг, тот простреливал на ближнюю для Мораеса, но Жуниор не успел к мячу.

6 мин. Пиччини развернул атаку в центральную зону на Саного, а тот черпаком отправил мяч за боковую.

5 мин. Нереса отправил на газон Еракович на левом фланге нашей половины.

3 мин. Матвиенко запорол розыгрыш у своей штрафной неудачной передачей на правый фланг для Додо.

2 мин. Забавно отправился на газон Катай, получая передачу на левый фланг атаки в спину.

1 мин. Много песка на газоне, поэтому футболистам будет непросто играть в быстрый мелкий пас.



МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В понедельник, 31-го января, состоится товарищеский матч, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и белградская «Црвена Звезда». Матч пройдет в Белеке (Турция), на поле стадиона «Regnum Carya Golf & Spa Resort», начало в 16:00.

Турецкая часть сборов текущего лидера чемпионата Украины по футболу подходит к завершению матчем против одной из сильнейших команд Сербии. «Црвена Звезда» в плане подготовки идет в схожем с «горняками» темпе, поэтому будет достаточно интересно понаблюдать за соперничеством команд на равных. Даже результаты обоих коллективов на сборах в чем-то схожи, поэтому сильнейшего определить заранее точно не получится. Впрочем, в последних двух контрольных встречах эти соперники и вовсе не забивали друг другу голов.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Црвена Звезда».