Шахтер Донецк
2 : 0
Црвена Звезда
32’   ТВ-трансляция: 

Шахтер – Црвена Звезда – 2:0. LIVE

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  • 31.01.2022 15:55
  • 2716 просмотров
  • 29 комментариев
Шахтер – Црвена Звезда – 2:0. LIVE
© ФК Шахтер Донецк

Товарищеский матч. 

«Шахтер» – «Црвена Звезда» - 2:0

Мудрик, 13, Нерес, 18

 Пиччини, 16

«Шахтер»: Трубин – Исмаили, Матвиенко, Марлон, Додо – Маркос Антонио, Майкон – Мудрик, Педриньо, Нерес – Мораес.

Запасные: Шевченко, Пузанков, Винисиус, Витао, Бондарь, Фарина, Корниенко, Степаненко, Бондаренко, Тете, Судаков, Феранандо.

«Црвена Звезда»: Попович – Родич, Драгович, Панков, Еракович – Срнич, Саного – Катай, Иванич, Пиччини – Омойжуанфо.

Запасные: Гордич, Гаич, Живкович, Станкович, Мустафа, Лучич, Гобелич, Крстичич, Бакайоко, Павков.

Стадион: «Regnum Carya Golf & Spa Resort» (Белек, Турция).
____________________

31 мин. И вновь Педриньо рубят по ногам. Подкат Драговича не пожалел соперника.

29 мин. Высокая подача с левого фланга от Катая пришла в руки Трубину.

27 мин. В центре поля сбили Срнича при выходе в контратаку.

25 мин. Мудрик дал две передачи в штрафную с правого фланга, но обе оказались перехвачены.

24 мин. ОПАСНО! Прошлая атака продолжилась для сербской команды подбором на правом фланге, поле чего Катай закрутил в руки голкиперу Шахтера.

23 мин. МОМЕНТ! Паника в центре штрафной Шахтера завершилась ударом из центральной зоны, с которым с трудом сумел справиться Трубин.

22 мин. ОПАСНО! Драгович перехватил пас на Мораеса верхом, но Мудрик забрал подбор, однако рывком не смог обогнать голкипера.

20 мин. Под прессингом на своей половине удерживает мяч Црвена Звезда.

 18 мин. ГГГГГГГГГГГГОООООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Майкон на исполнение всадил мяч в перекладину у левой девятки чужих ворот, после чего мяч отскочил в спину голкиперу, а рикошет от нее замкнул Нерес. Дебютный!

 16 мин. Трубин передачей из своей штрафной отправил Мудрика практически на свидание с голкипером, но Пиччини подцепил корпус форварда перед своими владениями.

15 мин. Шахтер вновь решил поиграть в пас внутри штрафной, но соперники накрыли Додо, и заработали угловой.

 13 мин. ГГГГГГГГГООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Тонкая подача Майкона с правого фланга в зону перед вратарской завершилась ударом головой от Мудрика над голкипером!

10 мин. Заметался мяч по штрафной Шахтера, после подачи углового с правого фланга, но в итоге просто ушел за лицевую в дальней стороне поля.

9 мин. Омойжуанфо сбил Антонио у технической зоне.

7 мин. Прошлись по ногам Педриньо грубым фолом у центрального круга. Врачи уже на поле.

6 мин. Антонио диагональю запустил Додо на правый фланг, тот простреливал на ближнюю для Мораеса, но Жуниор не успел к мячу.

6 мин. Пиччини развернул атаку в центральную зону на Саного, а тот черпаком отправил мяч за боковую.

5 мин. Нереса отправил на газон Еракович на левом фланге нашей половины.

3 мин. Матвиенко запорол розыгрыш у своей штрафной неудачной передачей на правый фланг для Додо.

2 мин. Забавно отправился на газон Катай, получая передачу на левый фланг атаки в спину.

1 мин. Много песка на газоне, поэтому футболистам будет непросто играть в быстрый мелкий пас.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

 

📺 Видеотрансляция

В понедельник, 31-го января, состоится товарищеский матч, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и белградская «Црвена Звезда». Матч пройдет в Белеке (Турция), на поле стадиона «Regnum Carya Golf & Spa Resort», начало в 16:00.

Турецкая часть сборов текущего лидера чемпионата Украины по футболу подходит к завершению матчем против одной из сильнейших команд Сербии. «Црвена Звезда» в плане подготовки идет в схожем с «горняками» темпе, поэтому будет достаточно интересно понаблюдать за соперничеством команд на равных. Даже результаты обоих коллективов на сборах в чем-то схожи, поэтому сильнейшего определить заранее точно не получится. Впрочем, в последних двух контрольных встречах эти соперники и вовсе не забивали друг другу голов.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Црвена Звезда».

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Александр Снитко, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    4ингаn4гук, 31.01.2022 16:10
    +4
    Face Control, 31.01.2022 15:59
    Это тебе не с дворниками из Испании играть, приличный соперник. Верим в Шахтёр!
    болгарский перец сегодня даст прикурить дну.
    Ссылка
    online
    Эль Чапо, 31.01.2022 16:17
    +3
    New Zealander, 31.01.2022 16:12
    То не тот Расинг. Динамо играло с Расингом из чемпионата Люксембурга а не Испании
    Сантехники с Люксембурга играли ?
    Ссылка
    online
    m@D._.kroT_, 31.01.2022 16:15 (изменен)
    +3
    какой Гол ,Мудрик лучший,,он будущие всего украинского футбола
    Ссылка
    online
    Эль Чапо, 31.01.2022 16:09
    +3
    Funnycat--, 31.01.2022 16:04
    Если проиграют , скажут что ю 19 играло
    динамо 0-2 чайка (борщ).было
    Ссылка
    online
    4ингаn4гук, 31.01.2022 16:27
    +2
    Funnycat--, 31.01.2022 16:25
    Мне кажется Закарпатфан сам рофлит с шахтёра
    Ты рот свой грязный приготовила к болгарскому перцу
    Ссылка
    online
    m@D._.kroT_, 31.01.2022 16:22
    +2
    Face Control, 31.01.2022 16:21
    ,что то ботва несенюковская не скулит славо богу ,наверное за памперсами в очереди стоят перед матчем С лубоборцем
    Ссылка
    Megogo_gawno, 31.01.2022 16:22
    +2
    Funnycat--, 31.01.2022 16:04
    Если проиграют , скажут что ю 19 играло
    А посмотреть состав у тебя ума не хватает, чтобы определить ю-19 или основа?
    Ссылка
    online
    m@D._.kroT_, 31.01.2022 16:20 (изменен)
    +2
    Второй пошел отлично ,входят постепенно в сезон
    Ссылка
    online
    Face Control, 31.01.2022 16:15
    +2
    New Zealander, 31.01.2022 16:12
    То не тот Расинг. Динамо играло с Расингом из чемпионата Люксембурга а не Испании
    Тем более.
    Ссылка
    online
    Face Control, 31.01.2022 16:14
    +2
    Как это красиво!
    Ссылка
    online
    AK.228, 31.01.2022 16:14
    +2
    Ухххх!! Браво, Мудрик
    Ссылка
    New Zealander, 31.01.2022 16:12
    +2
    Face Control, 31.01.2022 15:59
    Это тебе не с дворниками из Испании играть, приличный соперник. Верим в Шахтёр!
    То не тот Расинг. Динамо играло с Расингом из чемпионата Люксембурга а не Испании
    Ссылка
    online
    AK.228, 31.01.2022 16:24
    +1
    Трубе чуть руки не оторвали
    Ссылка
    online
    Face Control, 31.01.2022 16:19
    +1
    Эль Чапо, 31.01.2022 16:16
    1-0
    2:0)
    Ссылка
    online
    Face Control, 31.01.2022 16:19
    +1
    Нерес!
    Ссылка
    online
    Эль Чапо, 31.01.2022 16:16
    +1
    1-0
    Ссылка
    online
    Face Control, 31.01.2022 15:59
    +1
    Это тебе не с дворниками из Испании играть, приличный соперник. Верим в Шахтёр!
    Ссылка
    worker, 31.01.2022 12:02
    +1
    В 2012 было 2:0
    В 2021 - 0:0
    Ссылка
    online
    ZloyDeda, 31.01.2022 16:33
    0
    Ганьба!!! Три українця у складі "української", самої "народної" команди Точно ліміт на легіонерів будуть змінювати...
    Ссылка
    online
    m@D._.kroT_, 31.01.2022 16:33
    0
    Дрраагович ,Оно сразу видно что в дынамо играл
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