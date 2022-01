Возвращение Короля, доминация Барти, суровая хозяйка Австралия

Открытый чемпионат Австралии в этом году обещал стать одним из самых проблемных турниров в истории, но в итоге все пессимистические прогнозы превратились в пыль. Спортивная составляющая оказалась гораздо более важной, чем все околотеннисные моменты, сопровождающие первый турнир Grand Slam в году. Заслуга в этом как спортсменов, так и организаторов, подаривших миру две недели невероятных эмоций.



До старта соревнований главной темой была депортация из Австралии первого номера мирового рейтинга Новака Джоковича, который планировал сыграть в Мельбурне без вакцинации. Поначалу ему, как и нескольким другим участникам разрешили, но власти оказались категорически против. Пересказывать перипетии судебных тяжб серба не имеет смысла, в конечном итоге его выдворили из страны, а турнир лишился девятикратного чемпиона и главного фаворита. Но что же мы увидели? В стадию полуфинала пробились: на тот момент 20-кратный победитель турниров Grand Slam, а также действующие чемпион US Open и финалисты Уимблдона и Ролан Гаррос. Безусловно, наличие в топ-4 еще и Джоковича добавило бы более высокого статуса соревнованиям, но давайте умерим наши аппетиты, после ухода Великих о подобном можно будет только мечтать.



Мужской одиночный разряд. Финал

Рафаэль Надаль (Испания) [6] – Даниил Медведев (Россия) [2] – 2:6, 6:7(5), 6:4, 6:4, 7:5



После снятия первой ракетки мира и, глядя на турнирную сетку, многие сразу вручили Медведеву трофей. Действительно, его турнирный путь выглядел не очень сложным, если не считать нескольких опасных оппонентов. Уже на стадии второго круга Даниилу предстояло встретиться с эпатажным Ником Кирьосом, который знает вкус побед над топовыми теннисистами. Австралийцу удалось зацепить один сет, но дальше он отправился развлекать болельщиков в парном разряде. Кстати, получилось удачно во всех смыслах. Нику удалось взять титул, довести до белого каления почти всех соперников, да еще и попасть мячом в ребенка на трибунах. Сам Кирьос говорит, что таким образом он повышает интерес к теннису, а любят его или нет – вопрос вторичный.

Ouch. Kyrgios send away a ball which wasn't in play and it hit a kid.🤕 #AusOpen pic.twitter.com/xC2T3S8TON

На стадии четвертьфиналов впервые в истории Australian Open состоялись сразу три пятысетовых матча, и это были действительно шикарные зарубы. Медведев только чудом избежал поражения от постоянно прогрессирующего 21-летнего канадца Феликса Оже-Альяссима, Надаль переборол проблемы со здоровьем в поединке с еще одним североамериканцем Денисом Шаповаловым, а Гаэль Монфис едва не совершил грандиозный камбэк с 0:2 против итальянца Маттео Берреттини. И лишь в одной встрече более-менее легкую победу одержал Стефанос Циципас, обыгравший Янника Синнера из Италии.



Что касается грека, то в прошлом году после финала грунтового мейджора он не показывал высоких результатов, а в ноябре решился на операцию, беспокоила травма локтя. Предположить, что он так быстро вернется на свой высокий уровень не представлялось возможным, но Стефанос продемонстрировал, что с ним нужно считаться. И если бы не сравнительно слабый бэкхенд, то можно было бы побороться и за полуфинал, но Медведев слишком хорошо и часто играл под лево Циципасу, грек не выдержал. В том матче российский теннисист сорвался на судью, за что был потом оштрафован на 12 тысяч долларов. Кстати, большие штрафы получили еще и Шаповалов за «судью продажную» в матче с Надалем, Циципас за «коучинг» от отца в двух поединках и Кирьос за нецензурную брань и разбитую ракетку. Чтобы не откладывать это во второй блок, стоит отметить, что за «коучинг» на 1,5 тысячи долларов оштрафовали и украинку Катерину Бондаренко, которая проиграла в первом круге квалификации. Вот это действительно ощутимый штраф.



Возвращаясь к мужчинам, стоит сказать, что во втором полуфинале встречались Надаль и Берреттини. Испанец слишком хорошо принимал и более мощный, но довольно прямолинейный итальянец, не смог конвертировать свои сильные качества в общую победу. Маттео был хорош на этом турнире, но пока что финал Уимблдона – точно его максимум. Из знаковых достижение итальянца нужно отметить, что он первым из поколения 90-х дошел до четвертьфиналов на всех Шлемах.



Лучший матч

Рафаэль Надаль (Испания) [6] – Даниил Медведев (Россия) [2] – 2:6, 6:7(5), 6:4, 6:4, 7:5



Рафа перед турниром был в числе претендентов, но с некими оговорками. По карьерным заслугам он был выше всех остальных вместе взятых, но вот к текущей форме были вопросы. После неудачи на Ролан Гаррос Надаль долгое время залечивал старую травму стопы, а также неудачно возвращался на соревнованиях в Вашингтоне. Перед вылетом в Австралию у Короля грунта был еще и положительный тест на ковид, соответственно пришлось провести некоторое время на изоляции. Но на Зеленом континенте был взят титул на небольших соревнованиях в Мельбурне, после чего Рафаэль недельку отдохнул.

Финальный матч против Медведева начинался кошмарно. В первом сете Надаль потел, терпел и искал какие-то варианты.. Лучше всего получалось первое, с остальным были проблемы. В каждом гейме на подаче испанца соперник создавал большое давление, а на приеме тоже мало что получалось. Начиная со второго сета, картина резко изменилась. Рафе удавалось выигрывать больше легких очков, в долгих разменах он немного уступал, но дважды удавалось вести в брейком. В девятом гейме Надаль даже заработал сетбол, но в итоге проиграл партию на тай-брейке, в котором вел 5:3. В третьей партии равная игра продолжилась, в шестом гейме Медведев заработал тройной брейкпоинт, который казался для испанца приговором. Но в этом моменте россиянин чуть дрогнул, а сам Рафа долгое время играл активно и не ошибался. Это принесло успех и три выигранных гейма подряд. С этого момента уже испанец вел игру, но большой уверенности в его победе все еще не было. Казалось, что более молодой Даниил на длинной дистанции все же должен побеждать, на деле получилось иначе. Надаль в очередной раз доказал, что он настоящий боец и один из лучших атлетов в истории спорта. В заключительной партии он вел с брейком, но при подаче на матч рука дрогнула даже у такого титана. Болельщики испанца пережили несколько тяжелых минут, но победа осталась за ним. Теперь звание Величайшего снова под вопросом.



Для Надаля это была лишь четвертая волевая победа после проигрыша двух сетов, а для Australian Open первый случай в финале. В последнее время такие трюки на мейджорах проворачивали Джокович на Ролан Гаррос-2021 и Тим на US Open-2020. До этого за 144 года было всего 22 подобных случая.



Прорыв турнира – Максим Кресси

Об американце, который родился во Франции и до 2018-го играл за эту европейскую страну, до начала нынешнего сезона многие и не слышали. Кресси больше играл на челленджерах, проигрывал Виталию Сачко сет под ноль, но постепенно подымался в мировой классификации. В Австралии он удивил не только тем, что многие снова увидели серв-энд-воллей на больших турнирах, но и стабильными результатами. На турнире ATP 250 в Мельбурне удалось дойти до финала и даже навязать борьбу Надалю, а на мейджоре его остановил лишь Медведев в четвертом круге. В том матче Даниил впервые начал серьезно нервничать, проиграл партию, но все же нашел нужные ключи к победа. Кресси же не унывает и верит, что в его силах стать первой ракеткой мира, очень интересно будет посмотреть за дальнейшей карьерой этого своеобразного парня.



Главный неудачник – Александр Зверев



Немецкий теннисист изначально был в списке трех потенциальных фаворитов, занимая при этом вторую позицию после Медведева. С жеребьевкой ему не очень повезло, даже после снятия Джоковича в его половине сетки оставался Надаль. Все ожидали увидеть немецко-испанское противостояние в 1/4 финала, но судьба распорядилась иначе. Канадец Денис Шаповалов, который в стартовых матчах не показывал ничего сверхестественного, сумел закрыть Зверева в трех сетах. Александр до этого не проиграл ни одной партии, результат этого матча шокировал многих. И если раньше немец проиграл все матчи на мейджорах против представителей топ-10, то теперь его остановил 14-й сеяный.

Любимец фортуны – Миомир Кецманович



В первом круге сербский теннисист должен был встретиться со своим соотечественником Новаком Джоковичем, но в итоге сыграл против лаки-лузера Сальваторе Карузо из Италии. Миомир пообещал отомстить за депортацию Ноле и довольно далеко прошел по сетке первого сеяного. Удалось добыть две неожиданные победы над теннисистами из топ-50, были обыграны Томми Пол из США и Лоренцо Сонего из Италии. Остановить пятую ракетку Сербии удалось лишь французу Гаэлю Монфису, который в этом году выдал лучшее выступление в карьере на кортах Австралии.

Наши

Для украинских мужчин турнир закончился еще на стадии квалификации. На троих Виталий Сачко, Сергей Стаховский и Илья Марченко добыли одну победу, но у каждого на то были свои причины. В марте наша сборная будет принимать команду Барбадоса в Киеве в рамках Кубка Дэвиса, интересно будет посмотреть на молодое поколение.



Женский одиночный разряд. Финал

Эшли Барти (Австралия) [1] – Даниэль Коллинс (США) [27] – 6:3, 7:6(2)



Открытый чемпионат Австралии зачастую выглядит очень стабильно по составу участников в финальных стадиях. Даже у женщин, где сейчас может случиться все что угодно, в Мельбурне практически невозможны такие ситуации, как на недавнем US Open. Дело в том, что топовые теннисисты имеют достаточно времени, чтобы отдохнуть от изнурительного сезона и подходят к соревнованиям в отличной форме. В женском теннисе сегодня рулит Эшли Барти, именно ее видели в статусе будущей победительницы. 25-летняя австралийка не подвела, уверенно победив всех соперниц, не отдав ни одного сета. В Нью-Йорке победительница тоже не проиграла ни сета, стартовав еще в квалификации, но какие же это разные истории. К примеру, на кортах Мельбурна Эмма Радукану сумела пробиться лишь во второй круг, да и то из-за того, что на старте играла против Слоан Стивенс, которая переживает далеко не лучшие времена своей спортивной карьеры. Финалистка US Open-2021 Лейла Фернандес и вовсе отправилась паковать чемоданы после первого матча. Помогла в этом канадке местная теннисистка Меддисон Инглис, на радостях дошедшая до третьего круга.



Победа Барти стала для австралийцев настоящим событием, ведь на этих кортах местные не выигрывали с 1978 года, когда кубок достался Крис О'Нил. Для нее это был единственный титул в карьере, а финальный матч против американки Бетси Нагельсен завершился с точно таким же счетом. Вот такое приятное совпадение. Что касается интереса к теннису на Зеленом континенте, то женский финал посмотрело 4,26 миллиона австралийцев, а это каждый шестой житель страны.



Если взять отдельное выступление Коллинс, то его только частично можно назвать неожиданным. Ранее она уже играла здесь в полуфинале и тогда это действительно была сенсация. В целом, американки всегда добиваются высоких результатов в Мельбурне, и если бы не было Барти, которая второй раз за карьеру закрыла двери для Анисимовой, Пегулы, Киз и Коллинс на одном мейджоре, то титул точно бы достался бы какой-то из представительниц США. Например, у Коллинс 7 побед в 17 матчах против игроков топ-10, шесть из них были добыты в Австралии.

Лучший матч

Анисимова Аманда (США) – Осака Наоми (Япония) [13] – 4:6, 6:3, 7:6(5)

Перед началом турнира хотелось увидеть суперматч между Барти и Осакой. По сетке они должны были пересечься на стадии четвертого круга и мало кто сомневался, что так и будет. Но в дело вмешалась 20-летняя Анисимова, карьера которой после смерти отца в 2019-м на долгое время забуксовала. Но нынешний сезон начался для Аманды восхитительно. Сначала она взяла второй титул, став лучшей на одном из турниров WTA 250 в Мельбурне, а непосредственно в рамках AO Анисимова уже во втором круге остановила швейцарку Белинду Бенчич, которая, судя по всему, все еще не отошла от завоевания олимпийского золота. В третьем круге Аманда показала Осаке, что возвращение в Тур бывает сложным. Наоми взяла первый сет, имела двойной брейкпоинт во второй партии при счете 1:1, а в финальном сете не смогла реализовать два матчбола. Сам матч трудно назвать феноменальным по качеству игры, но это была настоящее сражение двух потенциальных игроков первой десятки.



Прорыв турнира – Ализе Корне

32-летняя уроженка Ниццы была на пике лет 7-8 назад, а сейчас больше играет в свое удовольствие. Ее результаты с каждым годом падают, вряд ли кого-то это удивляет. На больших турнирах ранее она никогда звезд с неба не хватала и выше четвертого круга не заходила, не реализовав пять шансов пробиться в восьмерку лучших. Но в этом году на кортах Мельбурна все прошло почти идеально. Уже во втором раунде Ализе неожиданно легко обыграла третью ракетку мира Гарбинье Мугурусу, а путевку в свой дебютный четвертьфинал добыла во встрече с еще одной экс-первой ракеткой мира Симоной Халеп. Румынка оправдывала поражение невероятной жарой, и в это охотно верится. Ализе привыкла играть в таких нечеловеческих условиях, это точно сыграло ей на руку. Остановить француженку удалось лишь финалистке Даниэль Коллинс.



Главные неудачници – София Кенин и Наоми Осака

Победительницы двух последних розыгрышей Australian Open подходили к соревнованиях с разным настроением, но хорошим его точно назвать нельзя. Кенин полностью провалила предыдущий сезон, наиграла на «баранку» во втором сете от Касаткиной на подводящем турнире в Мельбурне, да еще и получила в первом круге в соперницы Мэдисон Киз. Вылет Софии ни для кого неожиданностью не стал, ее кризис продолжается.



У Осаки проблемы были немного другого характера. Наоми в прошлом году перестала чувствовать под ногами землю, умножив свое ЧСВ на сумму рекламных контрактов. Из-за этого она превратилась из одной из самых уважаемых теннисисток в непонятно что, отправилась поправлять ментальное здоровье, пропустила травяной сезон и после US Open не играла. В итоге имеем, что после Australian Open Осака станет 85-й ракеткой мира Кенин – 95-й. Конечно, можно оправдаться тем, что сестры Уильямс вообще в третьей и пятой сотне, но в 2022-м у сборной США новые лица, привыкайте.



Любимица фортуны – Ига Свёнтек

Полька провела далеко не самый выдающийся турнир, но все равно сыграла в полуфинале. И причина ее фартовости кроется в том, что на этот раз жребий был максимально к ней благосклонен. Судите сами, Ига попала в ту четверть сетки, где самой высокорейтинговой была Арина Соболенко из Беларуси. Вторая ракетка мира провалила старт сезона, а в Мельбурне с нечеловеческими усилиями, в муках и борьбе сумела добраться до четвертого круга, сыграв в итоге четыре трехсетовика. Среди других потенциальных конкуренток Свёнтек за путевку в полуфинал, если судить по именам, были Петра Квитова, Анжелик Кербер и Анастасия Павлюченкова. Первые две не сумели преодолеть даже стартовый круг, россиянка уступила румынке Соране Кырсте. В итоге в 1/4 финала Свёнтек сражалась с опытной эстонкой Кайей Канепи, которая всегда может преподнести сюрприз, но на таких стадиях последний раз играла более четырех лет назад. Матчбол в этом поединке – как отдельный вид искусства.

Наши

Украинки не очень удачно начали сезон-2022 и особых ожидания от них не было. В результате практически все выступили как и ожидалось, прыгнуть выше головы никто не сумел.

Элина Свитолина

Наша первая ракета в начале сезона испытывает большие проблемы, выдав худший старт в карьере. Будем откровенны, жребий был к ней благосклонен, в первых двух кругах пришлось сыграть против француженок из второй сотни. И если с Фионой Ферро еще были какие-то намеки на неплохой теннис, то в матче с Армони Тан стало понятно, что прогресса нет. Поражения от Гасановой и Киз на подготовительных турнирах случайностью не были. Ожидаемый вылет в третьем круге от Виктории Азаренко был неизбежен. Новому тренерскому штабу предстоит очень много работать, чтобы вернуть результаты. Хотелось бы верить, что это возможно.

Марта Костюк

Марте в первом круге тоже попалась низкорейтинговая француженка, победа читалась, но во втором сете украинка слишком рано поверила в успех, из-за чего пришлось поволноваться. Свой самый главный экзамен Костюк сдала во втором круге против неудобной испанки Соррибес-Тормо. Далее был трехсетовый триллер с восьмой ракеткой мира Паулой Бадосой. С этой представительницей Испании шансы тоже были неплохие, тем более что Паула выглядела уставшей еще во второй партии. Но в заключительном сете Марта не смогла держать высокий уровень, чуть больше ошибалась, чем было нужно и улучшить свое достижение в Мельбурне не смогла. Тем не менее, выступление можно считать удачным.

Ангелина Калинина

Ангелине изначально не очень повезло с жеребьевкой. Уже в первом круге пришлось играть против прошлогодней четвертьфиналистки Джессики Пегулы, которая в 2021-м остановила Свитолину. Матч был равным, шансы у Калининой были, но американка оказалась сильнее. Остановила Пегулу только Барти в 1/4 финала, с высоты этого выступление украинки неудачным назвать точно нельзя. В следующий раз с жеребьевкой повезет больше.

Даяна Ястремская

С Даяной все непросто. После «допингового скандала» она никак не может найти себя и с понедельника покинет топ-150. За короткий промежуток времени Ястремская добилась очень много, но справиться с этим оказалось не так просто. Характер у Даяны непростой, а вера в свои силы была чересчур завышенной. В Мельбурне она провела не матч, а настоящее цирковое представление, проиграв сопернице, которая за три сета выиграла 66 очков, 60 из которых – невынужденные ошибки Ястремской. Как отталкиваться от этого дна, пока непонятно.



Единственным светлым пятном для Даяны стало выступление с Мартой в парном турнире. Наши девушки на старте обыграли очень сильную американскую пару Кори Гауфф / Кэти Макнелли, но в третьем круге их остановили Кэролайн Доулхайд и Сторм Сандерс.

Леся Цуренко стала единственной украинкой, которая преодолела сито отбора, но стартовать в основе ей предстояло с лидером посева. Во втором сете Леся все же выиграла один гейм, на этом ее выступление закончилось. В финале квалификации Цуренко могла сразиться с Катериной Байндл (Козловой), но Катя проиграла еще в полуфинале. Дарья Снигур завершила борьбу в полуфинале квалификации, пока что это ее лучший результат в карьере на турнирах Grand Slam.



Сестры Киченок выиграли по одному матчу в миксте, Людмила также одержала победу в одном матче женского парного разряда в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии. Экс-первая ракетка мира в паре Саня Мирза, с которой сейчас играет Надежда, анонсировала завершение карьеры и это очень неприятная новость. Все же с представительницей Индии Наде порой удавалось показывать очень высокие результаты.



Мужской парный разряд. Финал

Танаси Коккинакис / Ник Кирьос (Австралия) [WC] – Мэттью Эбден / Макс Пёрселл (Австралия) – 7:5, 6:4

Выше уже упоминалось об успехах этого сенсационного дуэта. Ранее эти парни никогда не блистали в парном теннисе и стали первыми обладателями wild card, победившими в Мельбурне. И если вы сюда дочитали, то самое время продемонстрировать, насколько дружны австралийцы.

Nick Kyrgios and Thanasi Kokkinakis are very very very very very good friends 😂#AusOpen - Live on 9Gem and 9Now pic.twitter.com/sf4699Q4Mp