ФК Динамо Брест обратился в CAS о делу против Хачериди

Спортивный арбитражный суд в Лозанне 8 февраля рассмотрит дело брестского «Динамо» и Евгения Хачериди.



Ранее Палата по разрешению споров ФИФА удовлетворила иск Хачериди к ФК «Динамо Брест». Клуб должен был компенсировать украинскому футболисту ущерб, связанный с невыполнением контрактных условий. Называлась сумма в в миллион долларов. После этого решения ФИФА в CAS обратился белорусский клуб.



Отметим, что в начале 2021 года Хачериди в одностороннем порядке расторг контракт с ФК «Динамо Брест» из-за нарушения клубом контрактных обязательств.