Источник: Черноморец возвращает в Динамо большинство арендованных игроков

«Черноморец» решил отказаться от ряда арендованных у «Динамо» футболистов.
Как сообщает телеграмм-канал «Бей-Беги», клуб покидают Владислав Ванат, Валерий Дубко, Алексей Ларин, Мохаммед Кадири, Денис Кузик, Владислав Кучерук и Владимир Крынский.
Таким образом, на сборы в Турцию тренер одесситов Роман Григорчук взял только трех «динамовцев» Николая Михайленко, Георгия Цитаишвили и Кристиана Биловара.
Ранее сообщалось, что «Черноморец» оставит в составе пятерых игроков «Динамо».
Источник — Бей-беги
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потом снова набрали...
теперь опять возвращают? "рамашька какой-то"(с)
Давай , трансгендер, оправдывайся
Странно, что Русина нет в списке, возможно его контракт выкупили и он уже не считается арендованным
Давай , трансгендер, оправдывайся
Тебе за это не платят или нравится когда тебя тут унижают ?
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