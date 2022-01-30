Источник: Черноморец возвращает в Динамо большинство арендованных игроков

В клубе останутся только Цитаишвили, Михайленко и Биловар

  • 30.01.2022 12:33
  • 2114 просмотров
  • 11 комментариев
Источник: Черноморец возвращает в Динамо большинство арендованных игроков
© ФК Черноморец Одесса

«Черноморец» решил отказаться от ряда арендованных у «Динамо» футболистов.

Как сообщает телеграмм-канал «Бей-Беги», клуб покидают Владислав Ванат, Валерий Дубко, Алексей Ларин, Мохаммед Кадири, Денис Кузик, Владислав Кучерук и Владимир Крынский.

Таким образом, на сборы в Турцию тренер одесситов Роман Григорчук взял только трех «динамовцев» Николая Михайленко, Георгия Цитаишвили и Кристиана Биловара.

Ранее сообщалось, что «Черноморец» оставит в составе пятерых игроков «Динамо».

Источник — Бей-беги

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Муґунот Уух
    online
    Муґунот Уух, 30.01.2022 13:02
    +4
    так уже ж возвращали. где-то с месяц тому.
    потом снова набрали...
    теперь опять возвращают? "рамашька какой-то"(с)
    Ссылка
    Funnycat--
    Funnycat--, 30.01.2022 13:00 (изменен)
    +4
    Эль Чапо, 30.01.2022 12:49
    Бревна динамо Кипр нигде не нужны
    Мариуполь тоже хотел бы избавиться от шахтеровского мусора, но не может
    Давай , трансгендер, оправдывайся
    Ссылка
    Met_Kh
    online
    Met_Kh, 30.01.2022 13:10
    0
    бревна
    Ссылка
    Sergio-fox
    Sergio-fox, 30.01.2022 13:08
    -1
    Trollface, 30.01.2022 12:39
    Возвращают ненужный балласт.
    Правильнее сказать скинули баласт
    Ссылка
    Aleks04
    online
    Aleks04, 30.01.2022 12:54
    -1
    Кое кто говорил про семь арендованных
    Странно, что Русина нет в списке, возможно его контракт выкупили и он уже не считается арендованным
    Ссылка
    Spectra
    Spectra, 30.01.2022 12:43
    -2
    Ссылка
    Trollface
    Trollface, 30.01.2022 12:39
    -3
    Возвращают ненужный балласт.
    Ссылка
    Эль Чапо
    online
    Эль Чапо, 30.01.2022 13:02 (изменен)
    -4
    Funnycat--, 30.01.2022 13:00
    Мариуполь тоже хотел бы избавиться от шахтеровского мусора, но не может
    Давай , трансгендер, оправдывайся
    Трансгендер Жека,ты почему никогда не приезжаешь на матчи динамо Кипр в Киев ?
    Тебе за это не платят или нравится когда тебя тут унижают ?
    Ссылка
    ABOBA
    online
    ABOBA, 30.01.2022 12:49
    -4
    Григорчук красава
    Ссылка
    Chicot
    Chicot, 30.01.2022 12:45
    -4
    Мудро!
    Ссылка
    Эль Чапо
    online
    Эль Чапо, 30.01.2022 12:49
    -8
    Бревна динамо Кипр нигде не нужны
    Ссылка
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