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КОСЕНКО: «Мы хотели победить и не смотрели на счет параллельного матча»

Главный тренер сборной Украины прокомментировал поединок с Португалией

  • 29.01.2022 01:59
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КОСЕНКО: «Мы хотели победить и не смотрели на счет параллельного матча»
© УЕФА. Александр Косенко

Главный тренер сборной Украины Александр Косенко прокомментировал заключительный матч группового этапа чемпионата Европы 2022 по футзалу, в котором сине-желтые уступили Португалии со счетом 0:1, однако пробились в четвертьфинал:

– Игра нам давалась, мы к ней подготовились. Мы хотели победить, не рассчитывали на результат параллельного матча. К сожалению, не реализовали убойные моменты. Хотели забить и играть уже по счету. Но, похоже, все свое забили в поединке с сербами, а сегодня не пошло.

Спасибо сербам, которые помогли нам выйти в четвертьфинал. Но я думаю, что своей сегодняшней игрой мы заслужили попасть в восьмерку лучших. Я горжусь ребятами, отдавшими все силы – и даже больше. Сейчас главная задача – восстановиться и хорошо подготовиться к следующему матчу.

– Во втором тайме сборная Украины пошла ва-банк, играя с пятым полевым. Не слишком ли это был риск?

– Было заметно, что португальцы начали нас поджимать, мы отходили к своим воротам. Мы еще изначально понимали, что такой вариант развития событий возможен. У них обойма из 14 игроков, постоянная ротация, они свежие, хорошо двигаются. Мы были к этому готовы и планировали таким образом рвать игру. Поэтому мы выпускали пятого полевого, пытаясь отодвинуть игру от собственных ворот, где-нибудь придержать мяч. И если бы португальцы побежали на нас, мы постарались бы забить. Но они не стали этого делать, их где-то устраивала ничья. Особых моментов при такой игре мы не создали, но уже после пропущенного гола имели реальные шансы. К сожалению, забить не удалось.

– В конце матча Михаил Зварыч получил травму. Что с ним произошло?

– У него что-то с мизинцем. Трудно сказать, насколько это сильное повреждение. Надеемся, что это только забой. Проведем обследование, будем надеяться, что он сможет играть.

– В четвертьфинале сборная Украины встретится с Казахстаном. Не жалеете ли вы, что не получилось провести спарринги с этой командой в преддверии Евро в Буче?

– Здесь двоякие ощущения. Если бы мы сыграли с Казахстаном, может быть, лучше бы подготовились, у нас была бы лучшая реализация. Но это только догадки. Кроме того, соперник мог нас лучше изучить, впрочем, как и мы его. Сейчас трудно сказать, хорошо или плохо, что спарринги не прошли. Главное, что мы прошли в следующий раунд. Будем готовиться к игре.

– Какие ваши ожидания от встречи с казахстанцами?

– На Евро-2022 и так не было легких игр со всеми командами, что уж говорить о четвертьфинале! Казахстан не нужно представлять – команда мирового уровня, практически всегда находящаяся в призах на разных форумах. Будем готовиться и стараться одержать победу, на другое мы не согласны.

Источник — Украинская ассоциация футбола

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