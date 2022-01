Источник: Барселона арендовала у Вулверхемптона своего воспитанника

Хавбек «Вулверхэмптона» Адама Траоре продолжит карьеру в «Барселоне», информирует журналист Фабрицио Романо.

Официально о трансфере будет объявлено 28 января. 26-летний испанец будет играть за каталонцев на правах аренды. Опция выкупа прописана в размере 30 млн евро плюс бонусы.

Траоре является воспитанником «Барселоны». Он провел за команду 4 матча в 2013–2015 годах. Затем выступал в Англии за «Астон Виллу», «Мидлсбро» и «Вулверхэмптон». Провел 160 матчей АПЛ и забил 8 голов. Адама Траоре сыграл 8 поединков за сборную Испании.

Adama Traoré to Barcelona, done deal and here-we-go. Loan with buy option [not mandatory] for €30m plus bonuses. Barça will cover 100% of the salary until June. 🔵🔴 #FCB



Deal to be signed on Friday, as per @David_Ornstein.

Enhorabuena a @martinezferran @gerardromero @sport 🤝 pic.twitter.com/QQCIVpnSrD