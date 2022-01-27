Источник: Барселона арендовала у Вулверхемптона своего воспитанника

Испанский хавбек Адама Траоре продолжит карьеру в каталонском клубе

  • 27.01.2022 21:48
  • 405 просмотров
  • 1 комментарий
Источник: Барселона арендовала у Вулверхемптона своего воспитанника
© Getty Images/Global Images Ukraine

Хавбек «Вулверхэмптона» Адама Траоре продолжит карьеру в «Барселоне», информирует журналист Фабрицио Романо.

Официально о трансфере будет объявлено 28 января. 26-летний испанец будет играть за каталонцев на правах аренды. Опция выкупа прописана в размере 30 млн евро плюс бонусы.

Траоре является воспитанником «Барселоны». Он провел за команду 4 матча в 2013–2015 годах. Затем выступал в Англии за «Астон Виллу», «Мидлсбро» и «Вулверхэмптон». Провел 160 матчей АПЛ и забил 8 голов. Адама Траоре сыграл 8 поединков за сборную Испании.

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    AlexxxKrup
    online
    AlexxxKrup, 27.01.2022 22:21
    0
    Бык стероидный
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности