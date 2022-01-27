Польша, отмена? Шевченко не договорился с Дженоа и не воглавит сборную

По информации журналиста Игоря Цыганыка, который имеет контакт с Андреем Шевченко, украинский тренер не возглавит сборную Польши.

Сообщается, что Шевченко не договорился с «Дженоа» о разрыве контракте, что позволило бы наставнику подписать договор с Польшей.

Ранее была информация о том, что Шевченко был готов пойти на уступки в размере компенсации, чтобы разорвать соглашение с Грифонами.

Видимо, не получилось, а времени уже не остается. Польский футбольный союз обещает назвать фамилию тренера сборной 31 января.

Шевченко отстранен от работы с командой, но контракт с итальянским клубом действует до середины 2024 года.

