Полесье подписал экс-игрока Металлиста и Ворсклы

Богдан Кушниренко продолжит карьеру в команде Первой лиги

  • 27.01.2022 09:53
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Полесье подписал экс-игрока Металлиста и Ворсклы
© ФК Полесье

Футбольный клуб «Полесье» подписал контракт с центральным защитником Богданом Кушниренко сроком на один год.

26-летний футболист присоединился к команде в январе 2022 года.

В профессиональной карьере Кушниренко выступал за «Металлист», «Черноморец», «Николаев» и «Ворсклу».

Первую часть сезона 2021/22 Богдан отыграл 6 матчей в УПЛ.

Ранее «Полесье» подписал известного форварда Филиппа Будковского.

Источник — ФК Полесье

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