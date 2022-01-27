Полесье подписал экс-игрока Металлиста и Ворсклы

Футбольный клуб «Полесье» подписал контракт с центральным защитником Богданом Кушниренко сроком на один год.
26-летний футболист присоединился к команде в январе 2022 года.
В профессиональной карьере Кушниренко выступал за «Металлист», «Черноморец», «Николаев» и «Ворсклу».
Первую часть сезона 2021/22 Богдан отыграл 6 матчей в УПЛ.
Ранее «Полесье» подписал известного форварда Филиппа Будковского.
Источник — ФК Полесье
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