Полесье подписал экс-игрока Металлиста и Ворсклы

Футбольный клуб «Полесье» подписал контракт с центральным защитником Богданом Кушниренко сроком на один год.

26-летний футболист присоединился к команде в январе 2022 года.

В профессиональной карьере Кушниренко выступал за «Металлист», «Черноморец», «Николаев» и «Ворсклу».

Первую часть сезона 2021/22 Богдан отыграл 6 матчей в УПЛ.

Ранее «Полесье» подписал известного форварда Филиппа Будковского.