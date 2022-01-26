Анже – Сент-Этьен – 0:1. Победа аутсайдера. Видео гола и обзор матча

В матче 20-го тура чемпионата Франции «Сент-Этьен» на выезде победил «Анже» со счетом 1:0.
На 43-й минуте автогол провел полузащитник «Анже» Батиста Менди.
«Сент-Этьен» набрал 15 очков и занимает в турнирной таблице последнее, 20-е место. У «Анже» 29 очков и 12-я позиция.
Лига 1. 20-й тур
Анже – Сент-Этьен – 0:1
Гол: Менди, 43 (автогол).
Анже: Петкович, Траоре, Мансо, Менди, Мангани, Фюльжини (Фатар, 88), Кабо, Бенталеб (Капель, 59), Перейра Лаж (Надж, 88), Нинга (Таиби, 74), Браими (Мбок, 74).
Сент-Этьен: Бернардони, Над, Колодзейчак, Масон, Гурна-Дуат (Дийе, 90+1), Будебуз, Камара, Муффек (Аушиш, 73), Норден (Диуссе, 90+1), Сако (Буанга, 39), Тиуб (Юссуф, 74).
Предупреждения: Мбок, 89 – Камара, 89.
Судья: Тюрпен.
|43'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Батиста Менди (Анже).
Источник — Sport.ua
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