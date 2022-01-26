20-й тур
Анже
0 : 1
Сент-Этьен
26.01.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Анже – Сент-Этьен – 0:1. Победа аутсайдера. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор перенесенного матча 20-го тура чемпионата Франции

  • 26.01.2022 23:48
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Анже – Сент-Этьен – 0:1. Победа аутсайдера. Видео гола и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine. Батиста Менди

В матче 20-го тура чемпионата Франции «Сент-Этьен» на выезде победил «Анже» со счетом 1:0.

На 43-й минуте автогол провел полузащитник «Анже» Батиста Менди.

«Сент-Этьен» набрал 15 очков и занимает в турнирной таблице последнее, 20-е место. У «Анже» 29 очков и 12-я позиция.

Лига 1. 20-й тур

Анже – Сент-Этьен – 0:1

Гол: Менди, 43 (автогол).

Анже: Петкович, Траоре, Мансо, Менди, Мангани, Фюльжини (Фатар, 88), Кабо, Бенталеб (Капель, 59), Перейра Лаж (Надж, 88), Нинга (Таиби, 74), Браими (Мбок, 74).

Сент-Этьен: Бернардони, Над, Колодзейчак, Масон, Гурна-Дуат (Дийе, 90+1), Будебуз, Камара, Муффек (Аушиш, 73), Норден (Диуссе, 90+1), Сако (Буанга, 39), Тиуб (Юссуф, 74).

Предупреждения: Мбок, 89 – Камара, 89.

Судья: Тюрпен.

События матча
43' АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Батиста Менди (Анже).

Источник — Sport.ua

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