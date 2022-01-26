Шахтер Донецк – Шахтер Солигорск. Прогноз на матч Андрея Воробья

Экс-форвард сборной Украины и донецкого «Шахтера» Андрей Воробей сделал прогноз на товарищеский матч «Шахтер» Донецк – «Шахтер» Солигорск.

«На первых сборах в принципе результаты игр не важны. Там, в первую очередь, функциональные качества закладываются. И главный тренер «горняков» Роберто Де Дзерби, наверное, будет больше варьировать составом. Поэтому в матче с солигорцами на поле выйдут, наверное, не те, кто играл в первом поединке. В матче с «Вольфсбергером» (4:1) «Шахтер» сыграл два тайма разными составами. В матче с командой из Беларуси Де Дзерби будет варьировать состав и будет смотреть, кто на каких позициях может играть.

Эта игра будет больше познавательной для донецкого «Шахтера». И, как правило, результат никто требовать не будет. Здесь будет игра ознакомительная, будет восстановление каких-то игровых качеств, закладывание физической подготовки. Поэтому в этом поединке тренерский штаб результат на первое место ставить не будет.

Конечно, уровень футболистов у дончан гораздо выше, чем у солигорцев. Поэтому фаворитом спарринга является украинская команда. Но, повторюсь, это первый сбор, а потому сюрпризов может быть куча. Украинский «Шахтер» может и проиграть, и вничью сыграть. И за такой результат никто им слова критики не скажет. Но все равно, я думаю, что индивидуально у дончан игроки сильнее, а потому они выиграют этот матч. Но опять же, результат во внимание никто брать не будет. Тут тренерский штаб будет акцент делать на другое. Да, это будет игровая тренировка, но, конечно, будет использоваться какая-то тактика», - сказал Воробей.

Матч «Шахтер» Донецк – «Шахтер» Солигорск состоится 28-го января. Начало встречи в 16:00.

Андрей Воробей воспитанник школы донецкого футбола, играл в ФК «Шахтер» (Донецк), «Днепр», «Арсенал» (Киев) и сборную Украины.