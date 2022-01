Как минимум 7 человек погибли в давке на матче Камеруна в Кубке Африки

Несколько человек погибли и десятки получили ранения в Яунде, столице Камеруна, в давке у входа на стадион «Олембе».

В матче 1/8 финала Кубка африканских наций сборная Камеруна победила команду Коморских островов (2:1).

Перед матчем возникла давка у ворот стадиона. Тяжело раненые были доставлены в госпиталь. Согласно первым неофициальным отчетам, погибло как минимум 7 человек, ранено как минимум 20.

At least 20 football fans were injured in a stampede at the Olembe stadium in Yaounde Monday night.



Eye witnesses say people were trampled upon as fans forced their way into one of the entrances of the stadium hosting the game between Cameroon and Comoros. #AFCON2021 pic.twitter.com/NCs5wb24vi