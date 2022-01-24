Источник: польская федерация договорилась о зарплате с Шевченко и Тасотти

Сторонами обсуждался срок будущего соглашения, и уже найден компромисс

  • 24.01.2022 23:37
  • 1261 просмотр
  • 6 комментариев
Источник: польская федерация договорилась о зарплате с Шевченко и Тасотти
© Getty Images/Global Images Ukraine. Тассотти и Шевченко

Польский футбольный союз до 31 января планирует назвать имя нового главного тренера сборной Польши. 

Глава Польского футбольного союза Цезари Кулеша продолжает вести переговоры. Одним из кандидатов на должность главного тренера является экс-наставник сборной Украины и итальянской «Дженоа» Андрей Шевченко.

Сторонами уже обсуждался срок будущего соглашения, и в этом вопросе между Кулешей и представителями Андрея Шевченко найден компромисс.

Польская сторона приняла финансовые условия по зарплате не только Андрея Шевченко, но и его помощника Мауро Тассотти.

Глава польского футбольного союза в ходе переговоров с Шевченко акцентировал внимание на том, что даже в случае неудачи в матче плей-офф ЧМ-2022 против сборной России и невыхода поляков на мундиаль, будущий тренер «Кадры» продолжит работать с национальной командой и будет ею руководить в матчах Лиги наций. Польскую сборную в группе А4 ждут матчи против команд Нидерландов, Бельгии и Уэльса, старт турнира – в июне 2022 года.

С польской стороны Цезари Кулеша хочет видеть в тренерском штабе «Кадры» Ежи Дудека и Лукаща Пищека. Последний подтвердил желание польского союза видеть его в тренерском штабе сборной, однако Пищек склонен принять предложение Польского футбольного союза, только если «Кадру» возглавит Адам Навалка.

Зарплата Шевченко в сборной Польши будет составлять 2,5 млн евро в год. Часть зарплаты будет выплачивать Польский футбольный союз, а остальное – спонсоры.

Шевченко под вопросом. Поляки не собираются платить Дженоа компенсацию

Источник — Meta-ratings.com.ua

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    euro2012_za_2012euro
    online
    euro2012_za_2012euro, 24.01.2022 23:56
    +4
    Массовое помешательство
    Ссылка
    Burevestnik
    Burevestnik, 25.01.2022 00:43
    +2
    контракт с Деноа не расторгнут.
    Странная противоречивая информация на одном сайте...
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 25.01.2022 00:42
    +2
    Нужно ждать офф инфы. Сейчас такой хайп будет на эту тему
    Источники польются рекой, а спорт.юа будет заливать самые обсуждаемые но не достоверные факты этой мелодрамы
    Ссылка
    VK-Sport
    online
    VK-Sport, 25.01.2022 00:13
    +2
    Самый высокооплачеваемый украинский гастарбайтер в Польше))
    Ссылка
    VK-Sport
    online
    VK-Sport, 25.01.2022 00:19
    0
    c_a_p2, 24.01.2022 23:53
    Мінімалка?
    Нє, мінімалка то до Павелка! А то Европа, там усе стерільно!))
    Ссылка
    c_a_p2
    c_a_p2, 24.01.2022 23:53
    0
    Мінімалка?
    Ссылка
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