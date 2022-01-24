Источник: польская федерация договорилась о зарплате с Шевченко и Тасотти

Польский футбольный союз до 31 января планирует назвать имя нового главного тренера сборной Польши.

Глава Польского футбольного союза Цезари Кулеша продолжает вести переговоры. Одним из кандидатов на должность главного тренера является экс-наставник сборной Украины и итальянской «Дженоа» Андрей Шевченко.

Сторонами уже обсуждался срок будущего соглашения, и в этом вопросе между Кулешей и представителями Андрея Шевченко найден компромисс.

Польская сторона приняла финансовые условия по зарплате не только Андрея Шевченко, но и его помощника Мауро Тассотти.

Глава польского футбольного союза в ходе переговоров с Шевченко акцентировал внимание на том, что даже в случае неудачи в матче плей-офф ЧМ-2022 против сборной России и невыхода поляков на мундиаль, будущий тренер «Кадры» продолжит работать с национальной командой и будет ею руководить в матчах Лиги наций. Польскую сборную в группе А4 ждут матчи против команд Нидерландов, Бельгии и Уэльса, старт турнира – в июне 2022 года.

С польской стороны Цезари Кулеша хочет видеть в тренерском штабе «Кадры» Ежи Дудека и Лукаща Пищека. Последний подтвердил желание польского союза видеть его в тренерском штабе сборной, однако Пищек склонен принять предложение Польского футбольного союза, только если «Кадру» возглавит Адам Навалка.

Зарплата Шевченко в сборной Польши будет составлять 2,5 млн евро в год. Часть зарплаты будет выплачивать Польский футбольный союз, а остальное – спонсоры.

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