Проставился. Клопп угостил болельщиков двумя бутылкамии пива

В матче 23-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» на выезде обыграл «Кристал Пэлас» со счетом 3:1.

После матча главный тренер «красных» Юрген Клопп вынес из клубного автобуса две бутылки пива.

Игра состоялась в Лондоне. Из-за коронавирусных ограничений болельщики «Ливерпуля» не могли присутствовать на ней. Однако группа болельщиков «красных» все же прибыла в столицу и ждала команду возле стадиона. Немецкий специалист после игры решил поблагодарить фанатов.

Jurgen Klopp passing beers to fans after the game 😂😂 pic.twitter.com/5v0C8WiEx3