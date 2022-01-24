Проставился. Клопп угостил болельщиков двумя бутылкамии пива

В матче 23-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» на выезде обыграл «Кристал Пэлас» со счетом 3:1.
После матча главный тренер «красных» Юрген Клопп вынес из клубного автобуса две бутылки пива.
Игра состоялась в Лондоне. Из-за коронавирусных ограничений болельщики «Ливерпуля» не могли присутствовать на ней. Однако группа болельщиков «красных» все же прибыла в столицу и ждала команду возле стадиона. Немецкий специалист после игры решил поблагодарить фанатов.
Jurgen Klopp passing beers to fans after the game 😂😂 pic.twitter.com/5v0C8WiEx3— Dean (@DeanCoombes) January 23, 2022
Источник — Sport.ua
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