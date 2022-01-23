22-й тур
Алавес
0 : 1
Барселона
23.01.2022, FT   ТВ-трансляция: 

ВИДЕО. Барселона вырвала победу у Алавеса. Де Йонг забил на 87-й минуте

Каталонская команда набрала 35 очков и поднялась на 5-е место в Ла Лиге

  • 23.01.2022 23:59
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ВИДЕО. Барселона вырвала победу у Алавеса. Де Йонг забил на 87-й минуте
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 22-го тура чемпионата Испании.«Барселона» победила «Алавес» (1:0)

Единственный мяч на 87-й минуте забил Френки де Йонг.

«Барса» набрала 35 очков и поднялась на 5-е место в турнирной таблице.

Ла Лига. 22-й тур

Алавес – Барселона – 0:1

Гол: де Йонг, 87.

Алавес: Пачеко, Лагуардия, Агиррегабирия, Лежен, Лопес, Томас Пина (Мойя, 89), Эскаланте, Понс (де ла Фуэнте, 72), Хоселу, Риоха (Мендес, 90), Хасон.

Барселона: тер Штеген, Дест, Пике, Араухо, Жорди Альба, Бускетс, Педри (Лангле, 90), де Йонг, де Йонг (Хутгла, 84), Торрес, Эззалзули (Гонсалес, 71).

Судья: Васкес.

Гол Де Йонга, 87 мин.

Гранада – Осасуна – 0:2

Голы: Гарсия, 64, Кике Гарсия, 89.

Райо Вальекано – Атлетик – 0:1

Гол: Серрано, 30.

Реал Сосьедад – Хетафе – 0:0

События матча
87' ГОЛ ! Мяч забил Френки де Йонг (Барселона).

Источник — Sport.ua

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