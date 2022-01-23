ВИДЕО. Барселона вырвала победу у Алавеса. Де Йонг забил на 87-й минуте

В матче 22-го тура чемпионата Испании.«Барселона» победила «Алавес» (1:0)
Единственный мяч на 87-й минуте забил Френки де Йонг.
«Барса» набрала 35 очков и поднялась на 5-е место в турнирной таблице.
Ла Лига. 22-й тур
Алавес – Барселона – 0:1
Гол: де Йонг, 87.
Алавес: Пачеко, Лагуардия, Агиррегабирия, Лежен, Лопес, Томас Пина (Мойя, 89), Эскаланте, Понс (де ла Фуэнте, 72), Хоселу, Риоха (Мендес, 90), Хасон.
Барселона: тер Штеген, Дест, Пике, Араухо, Жорди Альба, Бускетс, Педри (Лангле, 90), де Йонг, де Йонг (Хутгла, 84), Торрес, Эззалзули (Гонсалес, 71).
Судья: Васкес.
Гол Де Йонга, 87 мин.
Гранада – Осасуна – 0:2
Голы: Гарсия, 64, Кике Гарсия, 89.
Райо Вальекано – Атлетик – 0:1
Гол: Серрано, 30.
Реал Сосьедад – Хетафе – 0:0
|87'
|ГОЛ ! Мяч забил Френки де Йонг (Барселона).
Источник — Sport.ua
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