ВИДЕО. Виртуальный трансфер. Кривбасс ярко представил Бухала

«Кривбасс» официально объявил о первом новичке в зимнее межсезонье. Клуб Первой лиги усилился 26-летним защитником Глебом Бухалом.
Представление игрока «Кривбасс» провел оригинальным способом, представив ролик из видеоигры eFootball.
Последним клубом Глеба был ФК «Александрия», представитель УПЛ. Контракт с игроком заключен на 1,5 года. Глеб будет играть в «Кривбассе» под номером 14.
Напомним, что 26-летний защитник ранее выступал за киевский «Арсенал», «Металлист», «Чайку», «Львов».
Ранее сообщалось о том, что Бухалом также интересуется «Минай».
Источник — ФК Кривбасс
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