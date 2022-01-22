ВИДЕО. Виртуальный трансфер. Кривбасс ярко представил Бухала

«Кривбасс» официально объявил о первом новичке в зимнее межсезонье. Клуб Первой лиги усилился 26-летним защитником Глебом Бухалом.

Представление игрока «Кривбасс» провел оригинальным способом, представив ролик из видеоигры eFootball.

Последним клубом Глеба был ФК «Александрия», представитель УПЛ. Контракт с игроком заключен на 1,5 года. Глеб будет играть в «Кривбассе» под номером 14.

Напомним, что 26-летний защитник ранее выступал за киевский «Арсенал», «Металлист», «Чайку», «Львов».

Ранее сообщалось о том, что Бухалом также интересуется «Минай».