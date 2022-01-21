Станет ли тренером Миколенко? Уэйн Руни оценил слухи о работе в Эвертоне

Тренер отрицает все слухи

  • 21.01.2022 17:30
  • 600 просмотров
  • 6 комментариев
Станет ли тренером Миколенко? Уэйн Руни оценил слухи о работе в Эвертоне
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший форвард «Эвертона» Уэйн Руни, который сейчас работает наставником «Дерби», отрицает информацию о возможном назначении наставником ливерпульской команды.

«Конечно, я видел обсуждение этого вопроса в интернете. Это приятно, потому что я вырос с «Эвертоном», с детства поддерживал эту команду».

«Однако могу сказать, что никто из руководства со мной не связывался. Все любят подобные сказки, но сейчас я сосредоточен на своей команде», - сказал Руни.

Украинец Виталий Миколенко успел провести за «Эвертон» 2 матча.

После ряда неудачных матчей клуб уволил тренера Рафаэля Бенитеса и ищет нового тренера.

Источник — Sky Sports

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Умник
    Умник, 21.01.2022 17:37
    +3
    Гениальное название статьи.
    Хрустальная сова ваша спорт.юа
    Ссылка
    karabass444
    karabass444, 21.01.2022 17:49
    +2
    Миколенко прогресс сразу за 2 игры, из футболистов
    СРАЗУ В ТРЕНЕРЫ💯🤘
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    Ёкарный Бабай, 21.01.2022 17:50
    +1
    Станет ли Миколенко тренером Руни? Мечтают ли андроиды об электроовцах?
    Ссылка
    WladWest
    WladWest, 21.01.2022 17:52
    0
    Спирт, не рановато ли Мыколенко в тренеры?!
    Ссылка
    Умник
    Умник, 21.01.2022 17:45
    0
    u6464u, 21.01.2022 17:42
    это уже не в первой на этом сайте, есть подозрения что они травкой балуются .
    Может просто пятница)))
    Ссылка
    u6464u
    online
    u6464u, 21.01.2022 17:42
    0
    Умник, 21.01.2022 17:37
    Гениальное название статьи.
    Хрустальная сова ваша спорт.юа
    это уже не в первой на этом сайте, есть подозрения что они травкой балуются .
    Ссылка
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