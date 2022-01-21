Станет ли тренером Миколенко? Уэйн Руни оценил слухи о работе в Эвертоне

Бывший форвард «Эвертона» Уэйн Руни, который сейчас работает наставником «Дерби», отрицает информацию о возможном назначении наставником ливерпульской команды.
«Конечно, я видел обсуждение этого вопроса в интернете. Это приятно, потому что я вырос с «Эвертоном», с детства поддерживал эту команду».
«Однако могу сказать, что никто из руководства со мной не связывался. Все любят подобные сказки, но сейчас я сосредоточен на своей команде», - сказал Руни.
Украинец Виталий Миколенко успел провести за «Эвертон» 2 матча.
После ряда неудачных матчей клуб уволил тренера Рафаэля Бенитеса и ищет нового тренера.
Источник — Sky Sports
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Хрустальная сова ваша спорт.юа
СРАЗУ В ТРЕНЕРЫ💯🤘
Хрустальная сова ваша спорт.юа
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