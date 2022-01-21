Тоттенхэм продлил контракт с 35-летним Льорисом

«Тоттенхэм» объявил о продлении контракта с основным вратарем команды Уго Льорисом. Французский футболист подписал соглашение до 2024 года.

Напомним, что 35-летний Льорис перебрался в «Тоттенхэм» из «Лиона» в августе 2012 года.

На его счету 395 матчей в футболке «шпор». Это 14-й показатель за всю историю клуба. С 2014 года Льорис является капитаном команды. В его активе 136 игр за сборную Франции.

В текущем сезоне Льорис провел за «Тоттенхэм» 22 матча, в которых пропустил 27 мячей.