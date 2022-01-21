Алексей Быков вернулся в Мариуполь

23-летний украинский центральный защитник «Мариуполя» Алексей Быков вернулся в команду.

Осеннюю часть сезона игрок провел в аренде в Болгарии — в «Локомотиве» из Пловдива. За болгарскую команду защитник провел 15 игр в чемпионате (14 в стартовом составе) и 3 матча в Лиге Конференции (один в стартовом составе).

Быков перешел в «Мариуполь» летом 2017 года в качестве свободного агента. Футболист провел за команду 61 матч в Премьер-лиге и стал одним из лидеров азовцев.