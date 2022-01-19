Элина СВИТОЛИНА: «Монфис в отличной форме. Счастлива, что он счастлив»

Украинская теннисистка радуется семейным успехам

  • 19.01.2022 17:53
  • 452 просмотра
  • 4 комментария
Элина СВИТОЛИНА: «Монфис в отличной форме. Счастлива, что он счастлив»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Элина Свитолина, которая вышла в 3-й круг Australian Open, довольна тем, что ее муж Гаэль Монфис позитивно начал турнир и пробился в следующий раунд.

«Последние результаты Гаэля? Да, он в хорошей форме, показывает отличный теннис. Я очень счастлива видеть, что он счастлив. Это то, чего я всегда ему желаю», - сказала Свитолина.

Элина в 3-м круге сыграет против Виктории Азаренко.

Источник — Большой теннис Украины

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    kaka
    online
    kaka, 19.01.2022 17:57
    +3
    Люди искренне любят друг друга и пофиг на все предубеждения..... Удачи обоим
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    Александр Ад
    online
    Александр Ад, 19.01.2022 18:06
    0
    хай микст сыграют
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    Spectra
    Spectra, 19.01.2022 18:04 (изменен)
    0
    Давай Эля! Теперь ты должна быть счастлива, а то вовремя матча чего-то постоянно недовольная
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    GloryUkraine
    GloryUkraine, 19.01.2022 18:02
    -2
    Не по темі, просто згадав анекдот:
    "Він був в чудовій спортивній формі. От тільки на пузі вона в нього вже не сходилася."
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