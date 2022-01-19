Александрия продлила контракт с Третьяковым

Клуб пролонгировал соглашение с капитаном

  • 19.01.2022 09:58
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Александрия продлила контракт с Третьяковым
© ФК Александрия. Максим Третьяков

«Александрия» продолжает укреплять свой кадровый актив на будущие сезоны. Клуб подписал новое соглашение с полузащитником своей команды Максимом Третьяковым.

Футболист решил продолжить свою карьеру в «Александрии», подписав с клубом новое соглашение. После перехода в новую команду в 2019 году, Максим Третьяков пользуется доверием тренеров «Александрии», став одним из лидеров команды.

В первой части чемпионата полузащитник принял участие в 17 матчах команды, в которых отличился 5 голами и 2 ассистами.

После 18 туров «Александрия» занимает шестое место в УПЛ, набрав 19 очков.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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