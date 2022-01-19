Александрия продлила контракт с Третьяковым

«Александрия» продолжает укреплять свой кадровый актив на будущие сезоны. Клуб подписал новое соглашение с полузащитником своей команды Максимом Третьяковым.

Футболист решил продолжить свою карьеру в «Александрии», подписав с клубом новое соглашение. После перехода в новую команду в 2019 году, Максим Третьяков пользуется доверием тренеров «Александрии», став одним из лидеров команды.

В первой части чемпионата полузащитник принял участие в 17 матчах команды, в которых отличился 5 голами и 2 ассистами.

После 18 туров «Александрия» занимает шестое место в УПЛ, набрав 19 очков.