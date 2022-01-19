Надаль уверенно обыграл Ханфманна и вышел во третий круг Australian Open

Испанец Рафаэль Надаль (№5 ATP) уверенно вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии. Во втором матче турнира Рафа обыграл немца Янника Ханфманна (№126 ATP).
Australian Open. Второй круг
Янник Ханфманн – Рафаэль Надаль – 2:6, 3:6, 4:6
В третьем круге Надаль встретится с победителем матча Хачанов - Бонзи.
Рафаэль НАДАЛЬ: «Нет отчаянного желания стать лучшим в истории».
Источник — Sport.ua
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